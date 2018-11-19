BM Hudeyde için devrede

Birleşmiş Milletler, Yemen'in stratejik öneme sahip liman kenti Hudeyde'yi elinde tutan Husiler ile limanın yönetimininde BM'nin öncü bir rol üstlenmesi konusunda görüşme yürütecek. Açıklama, geçtiğimiz günlerde Hudeyde'yi ziyaret eden BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten geldi. Griffiths, BM'nin böyle bir rol üstlenmesinin Yemen'deki insani yardım koridorunun güvenliğini sağlayacağını dile getirdi.

Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçleri, son dönemde Hudeyde'ye yönelik operasyonlarını hızlandırmıştı. Hafta başında durma noktasına gelen çatışmaların şu an şehrin doğu kesimlerinde sürdüğü belirtiliyor.

BM yetkilileri son çatışmalarda sağlık hizmeti sunan binaların da ateş altında kaldığı konusunda uyarıyor. BM'nin insani yardım koordinatörü Mark Lowcock, Hudeyde'nin ana hastanesi konumundaki El Tavra'nın durumu hakkındaki endişelerini dile getirdi. Ay başındaki çatışmalar nedeniyle bazı hastaların hastaneyi terk etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

Yemen'de barış için tarafları bir araya getirme çabaları da sürüyor. BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da İran'ın desteklediği Husilerin önde gelen isimleri ile bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, barış görüşmelerin Aralık başında İsveç'te yapılacağını açıklamıştı.

Hudeyde neden önemli?

Kızıldeniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun üç yıldan uzun süredir hava saldırıları düzenlediği Yemen'de yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, 8 milyon 400 bin kişinin de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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DW,dpa,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe