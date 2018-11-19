 BM Hudeyde için devrede | DÜNYA | DW | 23.11.2018

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DÜNYA

BM Hudeyde için devrede

Yemen'e insani yardımların taşındığı Hudeyde limanının güvenliği için Birleşmiş Milletler devreye giriyor. BM, limanda öncü rol üstlenmek için görüşmelere başlayacak.

Liman kenti Hudeyde'de çatışmalar kentin doğusunda yoğunlaşıyor

Liman kenti Hudeyde'de çatışmalar kentin doğusunda yoğunlaşıyor

Birleşmiş Milletler, Yemen'in stratejik öneme sahip liman kenti Hudeyde'yi elinde tutan Husiler ile limanın yönetiminde BM'nin öncü bir rol üstlenmesi konusunda görüşme yürütecek. Açıklama, geçen günlerde Hudeyde'yi ziyaret eden BM'nin Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths'ten geldi. Griffiths, BM'nin böyle bir rol üstlenmesinin Yemen'deki insani yardım koridorunun güvenliğini sağlayacağını dile getirdi.

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Yemen'de Suudi koalisyon ve merkezi yönetime karşı savaşan Husiler BM'nin çağrısının ardından, Suudi koalisyonun da barış için çaba göstermesi halinde füze saldırılarını durdurmaya hazır olduklarını açıkladı. (19.11.2018)

Yemen'in insani yardım kapısı olarak görülen Hudeyde'ye yönelik askeri operasyon başlatıldı. Yemen güçleri, Hudeyde'nin kırsalında kontrolü ele geçirmeye başladığını duyurdu. (03.11.2018)

ABD'nin ateşkes çağrısından bir gün sonra Yemen'de askeri hareketlilik başladı. Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun insani yardımın ülkeye ulaşmasında kilit öneme sahip Hudeyde'ye asker yığdığı öne sürüldü. (01.11.2018)

Suudi Arabistan'ın önderliğindeki koalisyon güçleri, son dönemde Hudeyde'ye yönelik operasyonlarını hızlandırmıştı. Hafta başında durma noktasına gelen çatışmaların şu an şehrin doğu kesimlerinde sürdüğü belirtiliyor.

BM yetkilileri son çatışmalarda sağlık hizmeti sunan binaların da ateş altında kaldığı konusunda uyarıyor. BM'nin insani yardım koordinatörü Mark Lowcock, Hudeyde'nin ana hastanesi konumundaki El Tavra'nın durumu hakkındaki endişelerini dile getirdi. Ay başındaki çatışmalar nedeniyle bazı hastaların hastaneyi terk etmek zorunda kaldığı bildirilmişti.

Yemen'de barış için tarafları bir araya getirme çabaları da sürüyor. BM Temsilcisi Griffiths, Sana'da İran'ın desteklediği Husilerin önde gelen isimleri ile bir araya geldi. ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, barış görüşmelerin Aralık başında İsveç'te yapılacağını açıklamıştı.

Hudeyde neden önemli?

Kızıldeniz'e açılan kapı konumundaki liman şehri Hudeyde, Yemen'deki iç savaşta insani yardım ve gıdanın ülkeye ulaştırıldığı önemli noktalardan biri. İran'ın desteklediği Husilerin kontrolünde olan Hudeyde'ye yönelik bir operasyonun bölgedeki insani yardım çalışmalarına ağır darbe vuracağı belirtiliyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyonun üç yıldan uzun süredir hava saldırıları düzenlediği Yemen'de yaklaşık 22 milyon kişinin insani yardıma muhtaç olduğu, 8 milyon 400 bin kişinin de açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

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Yemen'de kıtlık çeken çocukların sayısı 1 milyon artabilir

DW,dpa,AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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