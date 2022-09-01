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IAEO-Expertenmission besucht Kernkraftwerk Saporischschja
Fotoğraf: Alexander Ermochenko/REUTERS
PolitikaUkrayna

BM heyeti Zaporijya nükleer santralinde

1 saat önce

Kritik bir görev için çatışma bölgesine giden Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu heyeti, Zaporijya nükleer santraline vardı. Rusya, Kiev’in santrali geri almak için operasyon başlattığını öne sürdü.

https://www.dw.com/tr/bm-heyeti-zaporijya-n%C3%BCkleer-santralinde/a-62994943

Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (UAEA) uzman heyeti, Zaporijya nükleer santraline vardı. Heyete başkanlık eden UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi, mümkün olması halinde sahada uzun süreli varlık oluşturacaklarını kaydetmişti.

UAEA Genel Direktörü Rafael Grossi
UAEA Genel Direktörü Rafael GrossiFotoğraf: Metin Aktas/AA/picture alliance

Grossi, santrale doğru yola çıkmadan gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bu sabah, hatta birkaç dakika öncesine kadar (buradaki) askeri faaliyetler arttı. Ancak artılarını ve eksilerini tartarak ve buraya kadar geldikten sonra durmayacağız" diye konuştu. Ukrayna savunmasının son hattı ile Rus işgal güçlerinin ilk hattının kesiştiği noktanın yüksek riskler taşıdığının bilincinde olduklarını söyleyen Grossi, "Bununla ilerlememiz gerektiğine inanıyorum. Başarmamız gereken çok önemli bir görev var" diye konuştu.

Grossi, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, her iki tarafın da misyon için ekibe net bir garanti verdiğini söylemişti.

Rusya: Ukrayna nükleer santrali geri almak için operasyon başlattı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna güçlerinin nükleer santralin kontrolünü yeniden sağlamak üzere bir operasyon başlattığını öne sürdü. Yaklaşık 60 Ukrayna askerinin yerel saatle sabah 06:00 sularında tarafların kontrolündeki toprakları ayıran Dinyeper Nehri’ni botlarla geçtiğini belirten Bakanlık, operasyonu UAEA misyonunu sekteye uğratmaya yönelik bir "provokasyon" olarak nitelendirdi. Rus Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, karşı birlikleri yok etmek için savaş uçağı kullanımının da aralarında olduğu "önlemlerin alındığı" kaydedildi.

Nükleer felaket endişesi

Ukrayna'nın Enerhodar kenti yakınlarındaki Zaporijya nükleer santrali, geçen Mart ayında Rus güçleri tarafından işgal edildi. Ancak santral hâlen Ukraynalılar tarafından işletiliyor. Taraflar, bölgedeki bombardımanlardan birbirini sorumlu tutuyor.

Zaporijya nükleer santralinin çatışmalarda hedef hâline gelmesinden endişe eden BM, Rus askeri personel ve ekipmanının bu tesisten çekilmesi için uzun süredir çağrıda bulunuyor.

Geçen hafta bölgede yaşanan kesinti nedeniyle nükleer tesisin ulusal güç kaynağıyla bağlantısı kesilmiş ve santral tarihinde ilk kez yaşanan bu durum, nükleer felaket riskini artırmıştı. Nükleer tesisin güvenlik sisteminin devreye girmesinin olası bir felaketi önlediği belirtilmişti. Ukraynalı yetkililer, acil durum prosedürü gereği kapatılan iki reaktörün de Cuma günü yeniden şebekeye bağlandığını doğrulamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, benzer bir kesintinin tekrarlanmasının nükleer santrali uçurumun eşiğine getireceğini söylemişti.

DW/SÖ,HT

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