BM: Suriyelilerin kitlesel geri dönüşü söz konusu değil

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, ülkelerine dönen Suriyelilerin sayısının henüz düşük seyrettiğini ifade etti. Esad'ın devrilmesinden bu yana yaklaşık 3 bin kişinin Türkiye'den Suriye'ye geçtiği açıklandı.

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Suriye'de Beşar Esad'ın devrilmesinin ardından ülkeye henüz kitlesel bir geri dönüş gerçekleşmedi.

Şam'da bulunan BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Suriye Temsilcisi Gonzalo Vargas Llosa, Esad'ın devrildiği hafta sonundan bu yana Türkiye sınırından Suriye'ye geçen kişi sayısının yaklaşık 3 bin olarak kaydedildiğini bildirdi. Llosa, dün Lübnan sınırından ülkeye geri dönenlerin sayısının da 2 bin olduğunu söyledi.

"Dönüş için baskı yapılmamalı"

BM Temsilcisi, ülkede henüz hukuk ve asayişin tesis edilmediğine dikkat çekerek çok sayıda Suriyelinin bu nedenle dönüşünü ertelediğini belirtti. Llosa, geri dönenlerin yıllar süren iç savaşın ardından barışçıl bir siyasi geçiş sürecinin yanı sıra ülkenin yeniden ayağa kalkabilmesi için uluslararası yardım beklentisi de olduğunu ifade etti.

UNHCR Sözcüsü William Spindler ise Suriyelilerin "Ne zaman dönmek istediklerine baskı olmaksızın kendilerinin karar vermesine izin verilmesi gerektiğini" vurguladı.

UNHCR verilerine göre, yaklaşık 4 milyon 800 bin Suriyeli mülteci, komşu ülkelerde ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaşıyor.

Dpa/SÖ,CÖ

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