BM hastane saldırısı için uluslararası inceleme istedi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Gazze Şeridi'nde düzenlenen ve çok sayıda sivilin hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin bağımsız, uluslararası uzmanlardan oluşan bir heyetin inceleme yapmasını istedi.

"Hastaneye saldırı kabul edilemez" diyen BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Shamdasani, uluslararası katılımla bir araştırmanın gerekli olduğunu vurguladı. Sözcü, BM görevlilerinin de olay yerinde delil toplamaya çalıştığını, ancak devam eden bombardıman ve yakıt eksikliğinin çalışmaları zorlaştırdığını söyledi.

El Ehli Hastanesi'ne düzenlenen saldırının ardından Fotoğraf: AFP

Gazze Şeridi'ni kontrol eden, Avrupa Birliği ve ABD'nin terör örgütleri listesinde bulunan Hamas'ın verilerine göre Çarşamba günü düzenlenen saldırıda 471 kişi hayatını kaybetti. Hamas saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarkenİsrail ise saldırının militan İslami Cihad örgütü tarafından füzenin yanlış ateşlenmesi sonucu meydana geldiğini savunuyor.

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü'nün (ODHI) tahminlerine göre ise El Ehli Hastanesi'ne yönelik saldırıda 100 ile 300 kişi hayatını kaybetti.

Batı Şeria'da durumun kötüleştiği uyarısı

Sözcü Ravina Shamdasani, İsrail'in devam eden ağır bombardımanı ve militan Filistinli grupların da füze saldırıları nedeniyle endişeli olduğunu belirterek çatışmaların Batı Şeria'ya sıçrama tehlikesine de dikkat çekti.

BM Sözcüsü Ravina Shamdasani Fotoğraf: Fatih Erel/AA/picture alliance

İşgal altındaki Batı Şeria'da insan haklarındaki durumun hızla kötüleştiğini gözlemlediklerini kaydeden sözcü, bölgede "hukuku aykırı ölümcül şiddetin" arttığını ifade etti.

BM yetkilileri, Batı Şeria'da Filistinlilerin, İsrail'de de İsrailli Arapların keyfi tutuklandığı olayların da arttığına dikkat çekiyor.

dpa, AFP/HS,HT

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