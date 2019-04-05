BM Hafter'i Trablus saldırısını durdurmaya çağırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Libya'da başkent Trablus'u ele geçirmek için harekat başlatan ülkenin doğusundaki güçlerin lideri General Halife Hafter'e saldırılarını durdurma çağrısı yaptı. Libya'daki çatışmaları görüşmek için toplanan Güvenlik Konseyi, ülkedeki askeri hareketliliğin endişe verici olduğunu bildirdi. Güvenlik Konseyi dönem başkanı olan Almanya'nın BM Daimi Temsilcisi Christoph Heusgen, General Hafter'e saldırılarını durdurma ve tüm taraflara gerilimi düşürme çağrısında bulunduklarını kaydetti. Heusgen, Güvenlik Konseyi'nin askeri yöntemleri bir çözüm olarak görmediğini vurguladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği Libya'daki tarafları silahlı çatışma konusunda uyararak, siyasi çözüme bağlı kalmaya davet etti.

BM Güvenlik Konseyi

Hafter'e bağlı askerler esir alındı

Diğer yandan Hafter'e bağlı birliklerden 100 askerin çatışmalarda esir alındığı bildirildi. Başkent de dahil ülkenin batısını kontrol eden BM destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti, ülkenin doğusunu kontrol eden Hafter'e bağlı ordunun ilerleyişine hava saldırılarıyla da karşılık veriyor.

Adının açıklanmasını istemeyen bir BM yetkilisinin, AP haber ajansına verdiği bilgiye göre, Hafter ordusu Cuma gecesi Trablus eteklerine kadar ulaştı. Şehrin 50 kilometre yakınına kadar neredeyse çatışma girmeden yaklaşan Hafter güçleri, bu noktadan sonra hükümete bağlı milislerin direnişiyle karşılaştı. Trablus'u koruyan milisler Hafer'e bağlı güçleri geri püskürtmek için hazır olduklarını bildirdi. Çevredeki şehirlerden farklı milis güçlerinin de Trablus'un korunması için destek verdiği kaydedildi.

Barış görüşmeleri tehlikede

Çatışmaların artmasının Libya'yı 2011'deki iç savaştakine benzer bir şiddet ortamına sokacağından endişe ediliyor. Hafter'in başlattığı saldırının, genel seçimler için bir yol haritası da içeren BM arabuluculuğunda 14-16 Nisan'da yapılması planlanan barış görüşmelerini de tehlikeye attığı düşünülüyor.

Zengin petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahip olan Libya'da, NATO'nun hava saldırılarıyla destek verdiği muhaliflerin Kaddafi rejimini devirdiği 2011 yılından bu yana birden fazla otorite iktidar savaşı veriyor. General Halife Hafter, ülkenin doğusundaki Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi tarafından desteklenirken BM dahil uluslararası toplumun büyük bölümü Trablus'ta Başbakan Fayiz Serrac'ın başkanlık ettiği Uluslararası Mutabakat Hükümeti’ni tanıyor. Rusya, Fransa, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin arkasında olduğu Hafter güçleri, Türkiye ve Katar'ı Libya'daki rakiplerine askeri ve mali destek vermekle suçluyor.

AP,AFP/GY,BW

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