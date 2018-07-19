 BM Golan Tepelerine geri dönüyor | DÜNYA | DW | 04.08.2018

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DÜNYA

BM Golan Tepelerine geri dönüyor

BM barış gücünün İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgeye geri döndüğü bildirildi. BM barış gücü 2012'de iç savaş nedeniyle bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştı.

UN Friedensmission Golan Höhen (Getty Images/J. Marey)

İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki sınır bölgesinde görev yapan BM barış gücü, altı yıllık aradan sonra bölgeye geri dönüyor. Birleşmiş Milletler (BM) sözcüsü Farhan Hak, BM Ateşkes Gözlem Gücü'nün (UNDOF) sınırdaki tampon bölgeye geri dönmeye başladığını teyit ederek sürecin kademeli olarak işleyeceğini belirtti.

“UNDOF’un ana hedefi bölgeye şartlar elverdiğince tamamen geri dönmek” diye konuşan Farhan Hak, barış gücünün önceliklerinden birinin iki taraf arasındaki Kuneytra sınır kapısının yeniden açılması olduğunu belirtti. Rusya'nın hava desteğiyle ülkenin güneyinde ilerleyişini sürdüren Suriye ordusu kısa süre önce Kuneytra vilayetinde kontrolü tamamen ele geçirmişti.

İsrail'in 1967 savaşında işgal ettiği Golan Tepeleri ile Suriye arasındaki tampon bölgeye 1973’teki Arap-İsrail Savaşı sonrası 1974'te UNDOF barış gücü yerleştirilmişti. Suriye'de 2011 yılında patlak veren iç savaş ve bölgenin silahlı muhaliflerin eline geçmesi nedeniyle barış gücü 2012 yılında tampon bölgeden çekilmişti.

Rusya Perşembe günü BM güçlerinin Rus askeri polisi eşliğinde bölgede yeniden devriye gezdiğini duyurmuştu. Ancak BM sözcüsü Farhan Hak, BM barış gücünün Rus birliklerinden “ayrı ve bağımsız” hareket ettiğini vurguladı.

dpa/BW,BK

©Deutsche Welle Türkçe

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