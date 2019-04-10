BM Genel Sekreteri'nden Kıbrıs raporu

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs konusundaki raporunu BM Güvenlik Konseyi'ne sundu.

Guterres söz konusu raporda, Ada'nın yeniden birleşmesi amacıyla taraflar arasında tekrar müzakerelere başlanması için çabalarını sürdürme sözü verdi. BM Genel Sekreteri, "Devam eden istişarelerin müzakerelere dönüşü sağlayacağını ümit ediyorum. Kıbrıs sorununda kalıcı bir çözüme ulaşılması amacıyla arabuluculuk için tüm gücümü vakfedebilirim" ifadesini kullandı.

Kıbrıs için görevlendirdiği ABD'li özel temsilcisi Jane Holl Lute'un Ada'da yeniden müzakerelere başlanabilmesi için Kıbrıslı Türk ve Rum liderlerle yaptığı görüşmeleri sürdürmesi için talimat verdiğini belirten Guterres, "aciliyet ve odaklanma" bilinciyle hareket edilmesi gerektiğini bildirdi.

Geçen ekim ayından bu yana dört kez Kıbrıs'a giden Lute, garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere'nin yanı sıra Avrupa Birliği'nden temsilcilerle de bir araya geldi.

Müzakereler sonuçsuz kalmıştı

Güç paylaşımı ve güvenlik düzenlemeleriyle ilgili tavizler konusunda mutabakata varamayan Kıbrıslı Türk ve Rum liderler arasındaki müzakereler Temmuz 2017'de başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Kıbrıslı Türk ve Rum liderler Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis geçen ekim ve şubat aylarında gayriresmi görüşmeler gerçekleştirmişti.

BM Güvenlik Konseyi geçen ocak ayında, Ada'daki BM Barış Gücü'nün görev süresini altı ay daha uzatan karar tasarısını onayladıktan sonra Guterres'ten Kıbrıs'ta müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla sürdürdüğü çabalar konusunda bir rapor hazırlaması için talepte bulunmuştu.

DW,AFP/CÖ,EC

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