 BM Genel Sekreteri Veliaht Prens ile görüşmek istiyor | DÜNYA | DW | 29.11.2018

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DÜNYA

BM Genel Sekreteri Veliaht Prens ile görüşmek istiyor

BM Genel Sekreteri Guterres Arjantin'de Suudi Veliaht Prens bin Selman ile görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Guterres, Yemen'deki savaşın sonlanmasında Riyad yönetimine "önemli rol" düştüğüne dikkat çekti.

Saudi Arabien Äthiopien und Eritrea schließen Freundschaftsvertrag | Kronprinz Mohammed bin Salman al-Saud und UN-Generalsekretär Antonio Guterres (picture-alliance/dpa/SPA)

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres gelişmiş ve gelişmekte olan sanayi ülkeleri arasındaki 20'ler Grubu (G20) zirvesine katılacağı Buenos Aires'e hareket etmeden önce Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmeye hazır olduğunu açıkladı.

Guterres, New York'ta basın mensuplarına yaptığı açıklamada Veliaht Prens ile hem Yemen savaşını hem de gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini görüşmek istediğini söyledi. Ancak Guterres, Kaşıkçı cinayetinden dolayı yoğun eleştirilere hedef olan Veliaht Prens ile somut randevu kararlaştırılıp kararlaştırılmadığı hususunda bilgi vermedi.

BM Genel Sekreteri açıklamasında, Yemen'de barışın sağlanmasında Suudi Arabistan'a "önemli rol" düştüğünü belirtti. Aralık ayı başlarında barış görüşmelerinin İsveç'te başlatılmasının mümkün olduğunu ifade eden Guterres ancak "o noktaya henüz varılmadığını" söyledi.

Muhammed bin Selman'ın zirve sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelebileceği bildirildi. Görüşme gerçekleşirse ikili Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Veliaht Prens hakkında suç duyurusu

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) Kaşıkçı'nın öldürülme talimatını verdiğini savunduğu Veliaht Prens hakkında Arjantin'de suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda Yemen'deki savaş ve işkence suçlamaları da yer alıyor. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Arjantin Anayasası'nın insanlığa karşı işlenen suçların bütün dünyada kovuşturulabilmesini öngördüğünü, dolayısıyla suçun işlendiği yerden ve öldürülenlerin uyruklarından bağımsız olarak kovuşturma açılabileceğini savunuyor.

Arjantin'deki ekonomik kriz nedeniyle de eleştirilere neden olan Buenos Aires'teki G20 zirvesi Cuma günü başlayıp Cumartesi günü sona erecek.

DW, afp, dpa/AG, GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

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