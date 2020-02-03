BM Genel Sekreteri: Dünya delirdi

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'dan Yemen ve Suriye'ye dünyanın çeşitli bölgelerinde tırmanan gerilime işaret ederek "Tüm dünya üzerinde bir delilik rüzgarı esiyor" dedi. Guterres tüm krizlerin farklı çıkış noktaları bulunmasına rağmen istikrarsızlığın genel olarak arttığı ve gerilimlerin pamuk ipliğine bağlı olduğu hissinin mevcudiyetine işaret ederek, bu durumun her şeyi çok daha "kestirilemez" ve "kontrol edilemez" hale getirdiğini, yanlış kararlar alma riskini artırdığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması sonucu yedisi asker, sekiz kişinin ölümüyle ve Türkiye'nin karşılık vermesiyle tırmanan gerilime de işaret etti. "Türk ve Suriye ordularının birbirini bombalama noktasına gelmesinin son derece endişe verici olduğunu" belirten Guterres, Ankara ve Şam'a "Tamamen kontrolden çıkacak noktaya gelmeden gerilimin yatıştırılması" çağrısı yaptı.

Libya'daki durum "skandal"

Hukuki bağlayıcılığı bulunan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "daha mürekkebi kurumadan" göz ardı edildiği şikayetinde bulunan Guterres, Libya'da barış süreci başlatmak hedefiyle 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sonrasında BM silah ambargosunun ihlaline devam edilmesini "skandal" diye nitelendirdi.

Çatışan taraflara destek veren ülkelerin Berlin'de Libya sürecine müdahale etmeme, silah göndermeme ve çatışmalara herhangi bir şekilde katılmama taahhüdünde bulunduğunu belirten Guterres, "Gerçekte ise BMGK'nın silah ambargosu kararı ihlal edilmeye devam ediyor" dedi. İki tarafın kontrolündeki bölgelere de silah ve mühimmat taşıyan uçakların indiğine işaret eden Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan silah sevkiyatı yapıldığı, Türkiye'nin asker gönderdiği, Sudan'dan ve bir Rus firmadan paralı askerler gönderildiği yönündeki haberlere atıfta bulundu.

Cenevre'deki görüşmeler

Diğer yandan Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile komutan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'ndan beşer temsilcinin katıldığı Cenevre'deki iki günlük toplantılar sona erdi. BM'nin Libya özel temsilcisi Ghassan Salame arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde "tarafların kırılgan çatışmasızlığı kalıcı ateşkese çevirme ilkesi üzerinde mutabık kaldığı" bildirildi. Salame ilk etapta taraflarla ayrı ayrı görüştüklerini, ancak görüşmelerin aynı odada hep birlikte yürütüleceği günlerin geleceğine inandığını söyledi.

dpa,AP/BK,AÜ

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