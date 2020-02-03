 BM Genel Sekreteri: Dünya delirdi | DÜNYA | DW | 04.02.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM Genel Sekreteri: Dünya delirdi

Antonio Guterres dünyadaki çatışmaların kontrolü zor ve kestirilemez hale geldiği uyarısında bulundu. Türkiye ve Suriye'yi İdlib konusunda uyaran Guterres Libya'da silah ambargosunun delinmesini skandal olarak niteledi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Libya'dan Yemen ve Suriye'ye dünyanın çeşitli bölgelerinde tırmanan gerilime işaret ederek "Tüm dünya üzerinde bir delilik rüzgarı esiyor" dedi. Guterres tüm krizlerin farklı çıkış noktaları bulunmasına rağmen istikrarsızlığın genel olarak arttığı ve gerilimlerin pamuk ipliğine bağlı olduğu hissinin mevcudiyetine işaret ederek, bu durumun her şeyi çok daha "kestirilemez" ve "kontrol edilemez" hale getirdiğini, yanlış kararlar alma riskini artırdığını söyledi.

BM Genel Sekreteri, İdlib vilayetinde Suriye ordusunun Türk askerlerine ateş açması sonucu yedisi asker, sekiz kişinin ölümüyle ve Türkiye'nin karşılık vermesiyle tırmanan gerilime de işaret etti. "Türk ve Suriye ordularının birbirini bombalama noktasına gelmesinin son derece endişe verici olduğunu" belirten Guterres, Ankara ve Şam'a "Tamamen kontrolden çıkacak noktaya gelmeden gerilimin yatıştırılması" çağrısı yaptı.

Önerdiğimiz linkler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de Türk askerlerine yönelik saldırının Esad rejimi için sonuçları olacağını, Rusya ile stratejik işbirliğinin ise süreceğini belirtti. İki ayda İdlib'den kaçanların sayısı 520 bine ulaştı. (04.02.2020)

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de yaşananlarla ilgili olarak Türkiye'nin kendisine yönelik saldırılara cevap vermeye devam edeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Rusya'ya da uyarılarda bulundu. (04.02.2020)

BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da çatışan tarafların sürdürdüğü müzakerelerde kalıcı ateşkese hazır olduklarını duyurdu. Kalıcı ateşkes görüşmeleri Cenevre'de devam ediyor. (04.02.2020)

Fransa askeri kaynakları Türkiye'nin Libya'ya uygulanan silah ambargosunu deldiğini iddia etti. Türkiye'nin Berlin Konferansı sonrası Trablus'a tank gönderdiği öne sürülüyor. (30.01.2020)

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin Libya'ya Suriyeli paralı asker gönderdiğini söyleyerek "Bu verilen sözün tutulmamasıdır" dedi. Ankara da Macron'u "gerçek dışı gündem yaratmakla" suçladı. (29.01.2020)

Libya'daki durum "skandal"

Hukuki bağlayıcılığı bulunan BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarının "daha mürekkebi kurumadan" göz ardı edildiği şikayetinde bulunan Guterres, Libya'da barış süreci başlatmak hedefiyle 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenen uluslararası konferans sonrasında BM silah ambargosunun ihlaline devam edilmesini "skandal" diye nitelendirdi.

Çatışan taraflara destek veren ülkelerin Berlin'de Libya sürecine müdahale etmeme, silah göndermeme ve çatışmalara herhangi bir şekilde katılmama taahhüdünde bulunduğunu belirten Guterres, "Gerçekte ise BMGK'nın silah ambargosu kararı ihlal edilmeye devam ediyor" dedi. İki tarafın kontrolündeki bölgelere de silah ve mühimmat taşıyan uçakların indiğine işaret eden Guterres, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'dan silah sevkiyatı yapıldığı, Türkiye'nin asker gönderdiği, Sudan'dan ve bir Rus firmadan paralı askerler gönderildiği yönündeki haberlere atıfta bulundu.

Cenevre'deki görüşmeler

Diğer yandan Libya'da BM'nin tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükümeti ile komutan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'ndan beşer temsilcinin katıldığı Cenevre'deki iki günlük toplantılar sona erdi. BM'nin Libya özel temsilcisi Ghassan Salame arabuluculuğunda yapılan görüşmelerde "tarafların kırılgan çatışmasızlığı kalıcı ateşkese çevirme ilkesi üzerinde mutabık kaldığı" bildirildi. Salame ilk etapta taraflarla ayrı ayrı görüştüklerini, ancak görüşmelerin aynı odada hep birlikte yürütüleceği günlerin geleceğine inandığını söyledi.

dpa,AP/BK,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

UN Sprecher Stephane Dujarric ARCHIV 2018

BM'den İdlib açıklaması 03.02.2020

BM, Türkiye ve Suriye arasında İdlib'de yaşanan gerginlikten endişe duyduğunu açıkladı. Suriye'deki çatışmaların bölgesel ve uluslararası barış için tehdit oluşturduğu belirtildi.

UN-Sicherheitsrat in New York

Guterres Libya için BM kararı istiyor 22.01.2020

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Berlin'deki Libya Konferansı'nın ardından Libya konusunda şimdi de bir BM kararı gerektiğini söyledi.

Syrien Militärfahrzeuge der Türkei

İdlib saldırısıyla görünen Ankara-Moskova çatlağı 03.02.2020

Türkiye ile Rusya arasındaki sessiz gerilim, Türk askerlerinin İdlib yakınlarında öldürülmesiyle açığa çıktı. Murat Yetkin, bugün İdlib’de yaşanan sıcak saatleri DW Türkçe için kaleme aldı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell

AB'den Trump'ın Ortadoğu barış planına ret

Avrupa Birliği, ABD'nin çözüm planının Filistin meselesi konusundaki "uluslararası parametrelere" uymadığını belirtti. Brüksel'den yapılan açıklamada 1967 sınırları çerçevesinde çözüme destek vurgulandı.  

FOTO-GALERİ

Haftstrafe für Mörder von Hrant Dink (picture alliance / dpa)

Hrant Dink davasında neler yaşandı?

Gazeteci Hrant Dink’in öldürülmesinin üzerinden 13 yıl geçti.  