 BM Genel Kurulu′nda ″Soğuk Savaş″ | DÜNYA | DW | 23.09.2020

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DÜNYA

BM Genel Kurulu'nda "Soğuk Savaş"

BM'nin 75'inci Genel Kurul toplantılarına ABD ve Çin arasındaki çekişme damgasını vurdu. ABD Başkanı Trump Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçladı.

BM'nin 75'inci Genel Kurul toplantıları bugün de devam ediyor

BM'nin 75'inci Genel Kurul toplantıları bugün de devam ediyor

Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci Genel Kurul toplantılarına ABD ile Çin arasında giderek artan gerginlik damgasını vurdu. Büyük bölümü dijital ortamda gerçekleşen Genel Kurul açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Çin arasında bir "Soğuk Savaş" yaşanması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.

Guterres, "Çok tehlikeli bir yöne gidiyoruz. En büyük iki ekonomik gücün dünyayı ikiye böldüğü bir gelecek düşünemeyiz" diye konuştu. Dünyadaki teknolojik ve ekonomik uçurumun hızlı bir şekilde askeri uçuruma dönüşebileceği uyarısı yapan Guterres, koronavirüs salgınına karşı küresel birlik çağrısında bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping ve ABD Başkanı Donald Trump

Trump: Çin'den hesap sorulmalı

Ancak Genel Kurul açılışında ABD ve Çin liderleri arasında dolaylı söz düellosu yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçlayarak virüsü durdurmadığı için Pekin yönetiminden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Trump, "Çin hükümeti ve uygulamada ona bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü yanlış bilgi vererek virüsün insandan insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söylemişlerdi" dedi.

Çin: Kavgaya değil dayanışmaya ihtiyacımız var

Çin'in BM nezdindeki Daimi Büyükelçisi Zhang Jun ise Devlet Başkanı Şi Cinping'in video mesajının sunumunda yaptığı konuşmada Çin'e yönelik eleştirileri geri çevirerek "dünyanın şu an daha fazla kavgaya değil, daha fazla dayanışma ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu" söyledi. Zhang, "Karşılıklı güveni artırmaya ihtiyacımız var. Siyasi virüsü yaymaya değil" diye konuştu.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Trump'ın konuşmasının çok öncesinde kaydedilen video mesajında Trump'ın adını vermeden "Konuyu politize etmek ya da birilerini damgalamaya yönelik girişimlerden kaçınılması gerektiğini" kaydetti. Şi, ülkelerin tek taraflı eylemlerde bulunmak yerine birlikte uluslararası çözümler araması gerektiğine işaret etti.

dpa/AP/BK,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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