BM Genel Kurulu'nda "Soğuk Savaş"

BM'nin 75'inci Genel Kurul toplantılarına ABD ve Çin arasındaki çekişme damgasını vurdu. ABD Başkanı Trump Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçladı.
Birleşmiş Milletlerin (BM) 75'inci Genel Kurul toplantılarına ABD ile Çin arasında giderek artan gerginlik damgasını vurdu. Büyük bölümü dijital ortamda gerçekleşen Genel Kurul açılışında konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD ile Çin arasında bir "Soğuk Savaş" yaşanması tehlikesine karşı uyarıda bulundu.
Guterres, "Çok tehlikeli bir yöne gidiyoruz. En büyük iki ekonomik gücün dünyayı ikiye böldüğü bir gelecek düşünemeyiz" diye konuştu. Dünyadaki teknolojik ve ekonomik uçurumun hızlı bir şekilde askeri uçuruma dönüşebileceği uyarısı yapan Guterres, koronavirüs salgınına karşı küresel birlik çağrısında bulundu.
Trump: Çin'den hesap sorulmalı
Ancak Genel Kurul açılışında ABD ve Çin liderleri arasında dolaylı söz düellosu yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'i koronavirüsü dünyaya yaymakla suçlayarak virüsü durdurmadığı için Pekin yönetiminden hesap sorulması gerektiğini söyledi. Trump, "Çin hükümeti ve uygulamada ona bağlı olan Dünya Sağlık Örgütü yanlış bilgi vererek virüsün insandan insana bulaştığına dair kanıt olmadığını söylemişlerdi" dedi.
Çin: Kavgaya değil dayanışmaya ihtiyacımız var
Çin'in BM nezdindeki Daimi Büyükelçisi Zhang Jun ise Devlet Başkanı Şi Cinping'in video mesajının sunumunda yaptığı konuşmada Çin'e yönelik eleştirileri geri çevirerek "dünyanın şu an daha fazla kavgaya değil, daha fazla dayanışma ve işbirliğine ihtiyacı olduğunu" söyledi. Zhang, "Karşılıklı güveni artırmaya ihtiyacımız var. Siyasi virüsü yaymaya değil" diye konuştu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Trump'ın konuşmasının çok öncesinde kaydedilen video mesajında Trump'ın adını vermeden "Konuyu politize etmek ya da birilerini damgalamaya yönelik girişimlerden kaçınılması gerektiğini" kaydetti. Şi, ülkelerin tek taraflı eylemlerde bulunmak yerine birlikte uluslararası çözümler araması gerektiğine işaret etti.
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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, koronavirüsün Çin'in Vuhan kentindeki bir laboratuvardan çıktığına dair deliller olduğunu öne sürdü. ABD Başkanı Trump da virüsün kaynağı olarak Vuhan'daki bir laboratuvarı göstermişti.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo koronavirüs nedeniyle bir kez daha Çin’i suçlayarak, Pekin yönetiminin salgını "komşularını ezmek için" kullandığını iddia etti.