BM Genel Kurulu Ukrayna'daki bölgelerin ilhakını kınadı

BM Genel Kurulu, Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhakını kınayan karar tasarısını kabul etti. Tasarıya 143 ülke destek verirken Rusya dâhil beş üye ret oyu kullandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu,Rusya'nın Ukrayna'daki dört bölgeyi ilhak etmesini kınadı.

193 üyeli Genel Kurul'da yapılan oylamada, Türkiye dâhil 143 ülke Rusya'nın Ukrayna'daki bölgeleri ilhakına ilişkin karar tasarısının lehinde oy kullandı. Karar tasarısına Rusya'nın dışında Suriye, Nikaragua, Kuzey Kore ve Belarus karşı çıktı. Çin ve Hindistan dâhil 35 ülke ise çekimser oy kullandı.

Oylamadaki tutumu merak edilen ülkelerden Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Brezilya, bazı çevrelerin aksi yöndeki beklentisine karşın tasarıya destek verdi.

Çekimser kalan ülkelerin 19'unun Afrika kıtasından olması dikkat çekti. Bunların içinde Güney Afrika da yer aldı. Oylamada Pakistan ve Küba da çekimser kaldı.

Rusya'nın Donetsk, Luhansk, Zaporijya ve Herson'a yönelik hamlesini "yasa dışı ilhak girişimi" olarak tanımlayan karar tasarısı, Rus güçlerinin bu bölgelerden derhal çekilmesini öngörüyordu.

Zelenskiy'den teşekkür

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, BM Genel Kurulu'ndaki oturumun ardından Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bu "tarihi" kararı destekleyen 143 ülkeye minnettar olduğunu belirtti.

Zelenskiy, "Dünya diyeceğini dedi: Rusya Federasyonu'nun ilhak girişimi değersizdir ve özgür uluslar tarafından asla tanınmayacak" ifadelerini kullandı.

BM Genel Kurulu'nda alınan kararın herhangi bir bağlayıcılığı bulunmuyor ancak sembolik önem taşıyor.

DW/CÖ,EC