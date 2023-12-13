BM Genel Kurulu Gazze'de ateşkes kararını kabul etti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Gazze Şeridi'nde acil insanî ateşkes talep eden karar tasarısı kabul edildi. Oylamada 153 ülke kabul ve 10 ülke ret oyu kullanırken aralarında Almanya'nın da bulunduğu 23 ülke çekimser kaldı. Böylece kararın kabulü için gerekli üçte ikilik oy çoğunluğu sağlanmış oldu.

Mısır'ın hazırladığı ve Genel Kurul'da kabul edilen karar tasarısı, İsrail-Hamas savaşında kalıcı ateşkes çağrısı yapıyor. Daha önceki tasarılarda çatışmalara insanî amaçlı olarak geçici aralar verilmesi talebi yer alıyordu. Son kararda ayrıca Gazze Şeridi'ndeki insanî durum "felaket" olarak nitelendiriliyor, Hamas'ın elindeki rehinelerin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması çağrısında bulunuluyor.

BM Genel Kurulu kararlarının bağlayıcılığı bulunmamakla birlikte, uluslararası toplumdaki genel görüşü yansıtması açısından sembolik önem taşıyor.

Almanya neden çekimser kaldığını açıkladı

Daha önce de benzer tasarılarda çekimser oy kullandığı için eleştirilere hedef olan Almanya'dan açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı, tasarının Almanya'yı zor bir kararla karşı karşıya bıraktığını belirterek "İsrail ve Gazze'deki halkın katlanılmaz acılarını sona erdirmek istiyoruz. Karar tasarısı kapsamlı ateşkes çağrısı yapmakta, ancak İsrail'in kendini niye savunmak zorunda kaldığına değinmemektedir. Bunun nedeni, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e barbarca saldırması ve halen İsrail'i yok etmek istemesidir" ifadelerine yer verdi.

Küresel Güney olarak adlandırılan, gelişmekte olan ülkelerin büyük çoğunluğu tasarıdan yana oy kullanırken Avrupa ülkeleri arasındaki farklılıklar dikkat çekti. Almanya'nın yanı sıra İngiltere, Bulgaristan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Romanya, Slovakya ve Ukrayna çekimser oy kullanırken AB ülkelerinden Fransa, Yunanistan, Belçika, Kıbrıs Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, Malta, Polonya, Portekiz, Slovenya, İspanya ve İsveç tasarıyı destekledi.

Ret oyu kullanan ülkeler ise İsrail ve ABD'nin yanında Avusturya, Çekya, Guatemala, Liberya, Mikronezya, Nauru, Papua Yeni Gine ve Paraguay oldu.

193 üyeli Genel Kurul'da Ekim ayı sonunda yapılan benzer bir oylamada, çatışmalara ara verilmesi çağrısını 120 ülke desteklemişti. Oylamada 14 ülke karşı oy kullanırken 45 ülke çekimser kalmıştı.

dpa/BK,JD

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