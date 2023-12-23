BM: Gazze'de hiçbir yer güvenli değil

İsrail'in Bureyc mülteci kampının boşaltılması talebine BM'den tepki geldi. UNRWA Gazze Direktörü, Gazze'de "Hiçbir yer güvenli değil, gidecek hiçbir yer yok" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen ve Gazze'deki Filistinlilere insani yardımın artırılmasını öngören karar tasarısı sonrasında da İsrail'in bölgeye saldırıları sürüyor. Hamas yönetimindeki Gazze Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat mülteci kampında, İsrail'in saldırıları sonucu 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze'ye ağır toplarla saldırdığı, Cibaliye ve kuzeydeki Deyr el-Balah ile güneyde de Refah ve Han Yunus'a saldırıların devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusu ise dün akşam Gazze kentinde, Hamas'ın kullandığı bir tünelin tespit edildiğini ve "teröristleri etkisiz hale getirdiğini" açıkladı.

İsrail, Gazze'ye insanı yardımlara ilişkin BMGK kararına rağmen Hamas ve Gazze Şeridi'ne yönelik tutumundan vazgeçmeyeceğini de tekrarladı.

BM ailesinden bir çalışan ve 76 akrabası öldü

BM'den yapılan açıklamaya göre, BM Kalkınma Programı'nda uzun yıllardır görev yapan 56 yaşındaki İssam El-Mugrabı (Mughrabi) hayatını kaybetti. Onunla birlikte aynı saldırıda 53 yasindaki eşi, üç oğlu ile iki kızı ile birlikte 70 de akrabası da yaşamını yitirdi. BM Kalkınma Programı Başkanı Achim Steiner, "İssam'ın ailesi ve onlar gibi sayısız ailenin yaşadığı acıyı hiçbir ailenin yaşamamasını dilerim" diyerek duyduğu üzüntüyü paylaştı.

BM'den Bureyc'in boşaltılması talebine tepki

Öte yandan, Bureyc mülteci kampındaki Filistinlilere bölgeyi terketmesi yönündeki talimatına BM'den tepki geldi.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansından (UNRWA) bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun bu talimatının Filistinlileri hava saldırılarının sürdüğü güvensiz bölgelere gitmeye mecbur kılacağının altı çizildi. İsrail dün yaptığı açıklamada, Bureyc ve çevresindeki Filistinlilerden "kendi güvenlikleri için derhal bölgeyi terketmelerini" talep etmişti.

UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, sosyal paylaşım platformu X'ten yaptığı açıklamada "İsrail ordusu insanlara hava saldırılarının devam ettiği bölgelere gitmelerini emrediyor. Hiçbir yer güvenli değil, gidecek hiçbir yer yok" diye yazdı.

İsrail'in emri üzerine dün binlerce Filistinli güneye doğru yola çıktı.

UNRWA'nın verilerine göre, İsrail'in talimatı ile bölgeyi terketmesi gereken insan sayısı 150 binden fazla. BM, 7 Ekim'den beri süren savaşta tahmini rakamlara göre 1 milyon 900 bin Filistinlinin yerinden edildiğini kaydediyor.

Gazze'de Filistinliler gıdaya erişmekte zorlanıyor Fotoğraf: Hatem Ali/AP Photo/picture alliance

AFP haber ajansının İsrailli kaynakların verilerinden yola çıkarak yaptığı hesaba göre 7 Ekim'de bin 140 İsrailli hayatını kaybetti. Bunun üzerine İsrail'in başlattığı hava ve kara harekatında ise şimdiye kadar 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

BM, defalarca yerinden edilen Filistinlilerden en az 577 bin kişinin ciddi açlık tehlikesi ile karşı karşıya olduğunu belirterek uluslararası toplumu uyarırken, bütün Filistinlilerin açlık çektiğini ve sürgün mağduru olduğunu da vurguluyor.

AFP / ETO, JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl ulaşabilirim?