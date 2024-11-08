BM: Gazze'de ölenlerin yüzde 70'i kadın ve çocuk

BM Gazze'de şu ana kadar teyit edilebilen can kayıplarının yüzde 70'ini kadın ve çocukların oluşturduğunu bildirdi. İsrail'in insan haklarını sistematik şekilde ihlal ettiği kaydedildi.

Gazze'de ölenlerin yüzde 70'inin kadın ve çocuk olduğunu bildiren Birleşmiş Milletler, uluslararası hukukun sistemli şekilde ihlal edilmesini kınadı.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından hazırlanan raporda Gazzeli sivillerin maruz kaldığı "korkunç gerçek" ayrıntılı şekilde ele alındı. Raporda, uluslararası hukukun çok kez ihlal edildiği, bunların savaş suçu, insanlığa karşı suç ve muhtemelen "soykırım" olarak değerlendirilebileceği kaydedildi.

Raporda, Hamas'a bağlı Gazze Sağlık Bakanlığının bildirdiği can kayıpları içinde sivil oranına dair öngörülere de yer verildi.

Bölgeye erişimi kısıtlı olan OHCHR, savaşın ilk altı ayında bildirilen 34 bin 500 ölümün henüz 8 bin 119'unu doğrulamayı başardı. Kurbanların yüzde 70'inin çocuk ve kadın olduğu belirlendi.

Cibaliye Gazze'de en fazla sivil ölümün yaşandığı yerlerden biri oldu Fotoğraf: Stringer/REUTERS

Raporda, kurbanlar içinde kadın ve çocuk oranının yüksekliği "temel insan hakları prensiplerinin sistematik ihlaline işaret ediyor" denildi.

OHCHR'nin 32 sayfalık raporunda teyitli ölümlerin yüzde 80'inin sivil konutlarda yaşandığı belirtildi. En küçük kurbanın sadece bir günlük bir bebek olduğu, en yaşlının ise 97'sinde bir kadın olduğu kaydedildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı savaşta ölenlerin sayısının 43 bini geçtiğini belirtiyor. OHCHR sözcüsü Ravina Shamdasani bu sayı içinde de kadın ve çocuk oranının kendi çalışmalarına benzer olduğunu düşündüklerini belirtti.

İsrail Hamas'ın yanıltıcı sayılar paylaştığını savunsa da BM bu verinin güvenilir olduğunu söylüyor. ABD makamları da şu ana dek bu sayıları yalanlayan veya bununla çelişen bir açıklama yapmadı.

AFP,Reuters / MUK,EC

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