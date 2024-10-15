BM Güvenlik Konseyi'nden UNIFIL açıklaması: Endişeliyiz

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Lübnan'ın güneyinde görevli BM barış gücü askerlerine yönelik saldırılardan "derin endişe" duyduklarını bildirdi.

Bu, İsrail askerinin BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) personeline ve tesislerine yönelik geçen haftadan beri süren tacizlerine BMGK seviyesinde gösterilen ilk tepki oldu.

Lübnan konulu kapalı oturumun ardından üzerinde uzlaşılan basın açıklamasını BMGK dönem başkanı İsviçre'nin BM Daimi Temsilcisi Pascale Baeriswyl okudu. İsrail, Lübnan veya Hizbullah'ın adı anılmayan metinde "tüm taraflar" UNIFIL personelinin güvenliğine saygı göstermeye çağırıldı.

İsrail'in UNIFIL üssüne geçen haftadan beri gerçekleştirdiği tacizlerde en az beş asker yaralandı. İsrail ordusuna (IDF) ait iki tank Pazar günü üssün ana kapısını kırarak yerleşkeye zorla girdi, bundan üç gün önce de gözlem kulesine tank atışı yapıldı. IDF, üssün gözlem kabiliyetini engelleyecek şekilde kameralar, iletişim cihazları ve aydınlatma sistemlerini hedef aldı.

Tacizlere rağmen BM personeli pozisyonunu koruyor. Barış gücü misyonundan yapılan açıklamada askerlerin üsten ayrılmayacağı bildirildi.

İsrail ise BM personelinin beş kilometre kuzeye çekilmesini istiyor.

UNIFIL'i Hizbullah'a "canlı kalkan" olmakla suçlayan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yaptıkları tahliye çağrısına uyulmasını istedi. Yayınladığı video mesajda Netanyahu, UNIFIL personelini korumak için yapılacak "en bariz ve basit şeyin" onları çatışma bölgesinden çekmek olacağını söyledi.

İsrail tankları Lübnan'ın güneyinde kara harekâtına katılıyor Fotoğraf: Menahem Kahana/AFP/Getty Images

Avrupa ülkelerinden ortak açıklama

İsrail ve Hizbullah, İran destekli örgüt 7 Ekim sonrasında İsrail'e roket saldırıları düzenlemeye başladığından beri çatışma halinde.

İsrail'e göre son bir yılda Hizbullah'ın roket saldırıları sonucu yaklaşık 60 İsrail vatandaşı öldü. Lübnan sınırına yakın bölgelerde yaşayan 60 bin kişi de göçe zorlandı. İsrail Lübnan'a kara harekâtı ile bir güvenli bölge oluşturarak sivillerin evlerine dönebilmelerini hedeflediğini savunuyor.

Öte yandan Lübnan hükümetine göre İsrail saldırılarında 2 bin kişi öldü, 1,2 milyon Lübnanlı yerinden oldu.

BMGK açıklamasında ayrıca, taraflar uluslararası hukuka saygı göstermeye çağırılırken 2006 yılındaki İsrail-Hizbullah savaşını bitiren 1701 sayılı BMGK kararına uymaya çağırıldı. Söz konusu karar Hizbullah'ın silahsızlanmasını ve Lübnan ordusunun güney sınırlarına konuşlanmasını öngörüyordu, ancak geçen 18 yılda her ikisi de olmadı.

İtalya, İngiltere, Fransa ve Almanya da Pazartesi günü yaptıkları ortak açıklama ile UNIFIL'e yönelik saldırıların "uluslararası hukukun ihlali" olduğunu hatırlatarak bu eylemlere derhal son verilmesini istediler.

Aynı gün yaptığı açıklamada AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "İsrail'in UNIFIL saldırılarına karşı olmalıyız. Bizim askerlerimiz orada" diye konuşmuştu.

AP,Reuters / MUK,JD

DW Türkçe'ye sansürsüz nasıl erişebilirim?