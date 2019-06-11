 BM Güvenlik Konseyi′nden Sudan′a kınama | DÜNYA | DW | 12.06.2019

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DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi'nden Sudan'a kınama

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Sudan'daki şiddeti kınayarak sivillere şiddet uygulanmasına son verilmesi çağrısı yaptı. Ordunun protestoculara müdahalesinde geçen hafta 100'den fazla kişi yaşamını yitirmişti.

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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Sudan'ı, yaşanan yoğun şiddet olayları nedeniyle kınadı.

Sudan'da ordunun, ülkeyi 30 yıldan uzun bir süre yöneten Devlet Başkanı Ömer El Beşir'i devirmesinden bu yana devam eden siyasi krizde yaşanan şiddet olayları nedeniyle yapılan açıklamada, tırmanan şiddet kınanarak, taraflara uzlaşmaya yönelik bir çözüm bulmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada insan haklarına saygı vurgusu yapılırken, sivil halkın korunması ve sorumluların cezalandırılmasının da önemine değinildi.

Konsey, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, Sudan'da ulusal geçiş sürecini şiddetten uzak ve birlik içinde aşılmasına yönelik bölgesel ve uluslararası girişimlerine de destek vermeye devam edeceğini duyurdu.

Muhaliflere yakın Sudan Doktorlar Birliği'nin (CCSD) verdiği bilgiye göre başkent Hartum‘da geçen hafta sivil hükümet talebiyle oturma eyleminde bulunan protestoculara güvenlik güçlerinin şiddetli müdahalesinde 108 kişi yaşamını yitirmişti. Sağlık bakanlığının bir yetkilisi ise müdahalede 61 kişinin öldüğünü açıklamıştı.

İktidar mücadelesi

Geçen yıl Aralık ayından bu yana, özellikle de ülkedeki orta sınıfın yoğun katılımıyla, ekmek ve petrol fiyatlarındaki artışa karşı başlayan protesto gösterileri, 30 yıldır iktidarda olan Devlet Başkanı Ömer El Beşir'in görevinden çekilmesine yol açmıştı. 11 Nisan’dan bu yana iktidarda olan Geçici Askeri Konsey ile muhalefet geçici bir hükümet kurma konusunda müzakereler yürütüyor ancak henüz bu konuda bir ilerleme sağlanabilmiş değil. Askerler olası bir hükümette son kararı verme yetkisinin kendilerinde olmasını talep ederken, muhalefet hükümetin ağırlıklı olarak sivillerden oluşmasında ısrar ediyor.

Güvenlik güçlerinin Hartum'daki sert müdehalesinden sonra Sudan’da iktidarı elinde bulunduran Askeri Konsey ile muhalefet arasında iletişim kopmuştu. Uluslararası toplum her iki tarafa müzakerelere yeniden başlama çağrısı yapıyor.

epd,dpa/SSB, ET

© Deutsche Welle Türkçe

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