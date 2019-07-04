BM Güvenlik Konseyi'nden Libya'daki saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi Libya'da Salı günü bir sığınmacı gözaltı merkezini hedef alan ve 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırısını kınadı.

İngiltere tarafından hazırlanan ve BM Güvenlik Konseyi'nin 15 üyesi tarafından onaylanan metinde, "tüm tarafların acilen gerginliği azaltması ve ateşkes ilan etmesi gerektiğine" vurgu yapıldı. Ortak açıklamada, ülkede savaşan taraflara siyasi görüşmelere dönmesi, uluslararası kamuoyuna da Libya'ya yönelik silah ambargosuna uyması için çağrı yapıldı.

Açıklama, BM Güvenlik Konseyi'nde geçen Çarşamba günü kapalı kapılar ardında yapılan Libya toplantısının ardından geldi. Söz konusu oturumda ABD'li diplomatlar İngiltere'nin sunduğu metin üzerinde Washington ile istişarede bulunmak için zaman talep etmişti.

Libya'nın başkenti Trablus'ta büyük bölümünü diğer Afrika ülkelerinden gelenlerin oluşturduğu yaklaşık 600 sığınmacının tutulduğu gözaltı kampındaki bir hangarın vurulduğu saldırıda 130 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından BM, saldırının sorumlusunun belirlenmesi için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, savaşan taraflara, sivilleri korumak için söz konusu gözaltı merkezinin koordinatlarını dahi vermiş olmalarına rağmen böyle bir saldırının gerçekleşmesinden duyduğu öfkeyi dile getirdi.

Ölenlerin altısı çocuk

BM'ye bağlı Uluslararası Göç Örgütü, Cuma günü yaptığı açıklamada, sığınmacı merkezinde hayatını kaybedenlerden altısının çocuk olduğunu duyurdu. Cenevre merkezli örgütün sözcüsü Joel Millman, 20 kadın ve dört çocuk dâhil 350 sığınmacının hâlen bu merkezde tutulduğunu belirtti.

Libya'da biri ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde, diğeri ise Trablus'ta olmak üzere iki ayrı hükümet bulunuyor. Trablus yönetimi, gözaltı merkezinin vurulmasından Tobrük hükümetini destekleyen komutan Halife Hafter'e bağlı güçleri sorumlu tutmuştu. Hafter'in komuta ettiği Libya Ulusal Ordusu ise yakınlardaki bir milis mevkisini hedef aldığını ancak hangarı vurmadığını duyurmuştu. Libya Ulusal Ordusu, Trablus hükümetine bağlı askeri güçlerin, sığınmacıları "cephaneliklere yerleştirerek canlı kalkan olarak kullandığını" iddia etmişti.

Hafter ile ittifak hâlinde olan Tobruk hükümetinin uluslararası alandaki en büyük müttefikleri Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olarak biliniyor. Tobruk yönetiminin, Rusya ile Fransa'dan da diplomatik ve askeri destek aldığına inanılıyor. BM dâhil uluslararası kamuoyunun büyük bölümü tarafından tanınan Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti ise Türkiye, Katar ve belli oranda da İtalya'nın desteğini alıyor.

Trablus operasyonunda bin ölü

Hafter güçlerinin yaklaşık üç ay önce Trablus'u ele geçirmek için karadan ve havadan saldırılar düzenleyerek gerçekleştirdiği askeri operasyon hedefine ulaşmamıştı.

BM çatısındaki Dünya Sağlık Örgütü söz konusu operasyon süresince düzenlenen hava saldırıları ve karada yaşanan çatışmalarda yaklaşık bin kişinin öldüğünü, 5 bin kişinin de yaralandığını duyurdu.

DW,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe