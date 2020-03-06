BM Güvenlik Konseyi'nden ABD-Taliban anlaşmasına destek

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Afganistan’da barışın sağlanması için Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile Taliban örgütü arasında varılan anlaşmaya destek verdi. Konseyin 15 ülkeden oluşan daimi ve geçici üyelerinin tamamı, ABD’nin konuyla ilgili karar tasarısını onayladı. Anlaşmayı "Afganistan’daki savaşın sona ermesi ve ülke içi gruplar arasındaki müzakereler adına önemli bir adım" olarak nitelendiren BMGK, Afganistan hükümetine de çağrıda bulunarak, barış sürecine ivme kazandırılmasını talep etti.

ABD ile Taliban arasında yürütülen uzun soluklu görüşmelerin ardından iki hafta önce imzalanan anlaşma Afganistan’da bulunan Amerikan askerlerinin kademe kademe ülkeden çekilmesini ve Afganistan’daki siyasi gruplar arasında barış görüşmelerinin başlamasını öngörüyor. Ancak anlaşmaya rağmen, ülkede şiddet olayları devam etmişti.

Bin 500 Taliban militanı serbest bırakılıyor

Bu arada Afganistan hükümeti, ABD ile Taliban arasında imzalanan anlaşma uyarınca, tutuklu bulunan bin 500 Taliban militanını serbest bırakmaya hazırlanıyor. Ancak Kabil ile Taliban arasında barış görüşmelerinin başlaması için, hükümet genelgesi ile serbest bırakılacak militanların, "savaş alanına dönmeyeceklerini" yazılı bir metni imzalayarak teyit etmeleri gerekiyor.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ilgili genelgeyi imzaladı. Böylelikle söz konusu bin 500 militanın önümüzdeki dört gün içinde serbest kalması bekleniyor. Taliban örgütü daha önce, hükümet ile müzakerelere başlamanın ön koşulu olarak 5 bin tutuklu üyesinin serbest kalmasını talep etmişti. Ancak Eşref Gani bu sayıya karşı çıkıyor.

Afganistan’da 18 yıldan bu yana devam eden savaş, şu ana dek on binlerce insanın hayatına mal oldu.

Devlet başkanlığı kargaşası

Afganistan’da geçen yıl eylül ayında yapılan devlet başkanlığı seçimini kazanan Eşref Gani, geçtiğimiz Pazartesi günü yemin ederek görevine başladı. Ancak seçimden kendinin galip çıktığını savunan rakibi Abdullah Abdullah da aynı gün bir başka törenle devlet başkanlığını ilan etti. Siyasi gözlemcilere göre yaşanan bu yetki kargaşası, planlanan barış sürecinin gidişatını olumsuz etkiliyor.

Eşref Gani son olarak bu sorunun aşılabilmesi için rakibi Abdullah Abdullah ve diğer Afgan siyasileri bir müzakere grubu oluşturmaya davet etti.

dpa,Reuters / ET,JD

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