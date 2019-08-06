 BM Güvenlik Konseyi Keşmir krizini görüştü | DÜNYA | DW | 16.08.2019

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DÜNYA

BM Güvenlik Konseyi Keşmir krizini görüştü

BMGK yaklaşık 50 yıl sonra ilk kez Keşmir sorununu görüşmek üzere toplandı. Oturumda Hindistan ve Çin’den karşılıklı suçlamalar geldi. Diğer yandan Trump’ın Pakistan başbakanına “diyalog” çağrısı yaptığı bildirildi.

BMYK özel oturumu New York'ta gerçekleştirildi

BMYK özel oturumu New York'ta gerçekleştirildi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Cammu Keşmir sorununu görüşmek üzere özel bir oturum düzenledi. Konseyin 1971’den bu yana konuya ilişkin düzenlediği ilk resmi oturum Pakistan ve Çin’in talebi üzerine gerçekleştirildi.

Hindistan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Syed Akbaruddin, New York’ta kapalı kapılar ardında gerçekleştirilen oturum sonrası yaptığı açıklamada, “Uluslararası kurumların bize hayatımızı nasıl yönetmemiz gerektiğini söylemesine ihtiyacımız yok. Bir milyardan fazlayız” diye konuştu. Akbaruddin, Hindistan’ın Keşmir’in özel statüsünü kaldırma kararının bir içişleri meselesi olduğunu vurgulayarak, ülkesinin durumun “kontrollü ve barışçıl” kalmasını sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Çin’in BM Daimi Temsilcisi Zhang Jun ise Hindistan’ın tutumuna tepki gösterdi. Zhang, “Burada altı çizilmesi gereken, Hindistan’ın tutumunun Çin’in bağımsızlığını da sorguladığı ve ikili bir anlaşmayı zedelediğidir” diye konuştu.

Çin’in Cammu Keşmir’deki duruma ilişkin Güvenlik Konseyi’nin bir bildiri yayınlaması önerisine ise diğer BMGK üyeleri ABD, Fransa ve Almanya’nın karşı çıktığı bildirildi.

Keşmir’de göstericilerle polis arasında çatışma

Diğer yandan Hindistan Keşmir’inde düzenlenen protesto gösterileri sırasında yüzlerce göstericiyle polis arasında arbede yaşandı. Srinagar’da toplanan göstericilerin polise taş attığı, polisin de protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahele ettiği bildirildi.

Kaschmir Protest & Unruhen in Srinagar

Keşmir'de Hindistan'ın kararını protesto eden göstericiler

Bölgedeki diğer şehirlerde de göstericilerle polis arasında çatışmalar çıktığı kaydedildi. Güvenlik güçlerinin sokakları bloke ettiği, bölgedeki çoğu caminin de kapalı kaldığı bildirildi.

Trump’tan diyalog çağrısı

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump’ın Pakistan Başbakanı İmran Han ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, Trump’ın Han’la görüşmesinde Pakistan ve Hindistan’ın  Cammu Keşmir’in durumuna ilişkin tansiyonu ikili diyalog yoluyla düşürmesinin önemini vurguladığı belirtildi.

AP,rtr,AFP/SÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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