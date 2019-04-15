 BM: Güney Sudan′da 7 milyon kişi açlık tehdidi altında | DÜNYA | DW | 14.06.2019

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DÜNYA

BM: Güney Sudan'da 7 milyon kişi açlık tehdidi altında

Birleşmiş Milletler (BM) Güney Sudan'da gıda krizinin kritik düzeye ulaştığını ve yaklaşık 7 milyon kişinin risk altında olduğunu açıkladı.

Südsudan Dürre Volk Mundari (picture-alliance/abaca/AA/B. Bierrenbach Feder)

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Güney Sudan'da şimdiye kadarki en kötü gıda krizi konusunda uyardı. Örgüt ülke çapında ay sonunda ülke nüfusunun yüzde 61'ini oluşturan 7 milyon Güney Sudanlının akut açlık çekeceğini açıkladı. Dünya Gıda Programı ülkede 173 bin ton gıda sevkiyatı yapıldığını açıkladı.

Güney Sudan'da 25 bölgede yaşayanların açlıkla karşı karşıya olduğu ve Jonglei vilayeti, Lakes ve Yukarı Nil bölgelerinde yaşayan 21 bin kişinin ise açlık sınırında olduğu belirtiliyor.

Afrika’nın petrol zengini devletlerinden biri olan Güney Sudan yıllardan bu yana dış ülkelerden gıda yardımına muhtaç durumda. 2011 yılında bağımsızlığına kavuşan ülkede gıda güvensizliği ve açlık tehlikesinin nedenleri, yıllarca süren iç savaş, kuraklık ve ekonomik kriz olarak gösteriliyor. Halkın beslenme sorununu çözebilecek durumdaki tarım alanları savaş nedeniyle yıllardan bu yana ekilemediği için ürün alınamadığı aktarılıyor.

Güney Sudan Sudan'dan ayrılarak 2011'de bağımsızlığını ilan etmiş, 2013 yılında Devlet Başkanı Salva Kiir ve yardımcısı Riek Machar arasındaki iktidar mücadelesi sonucu iç savaşa sürüklenmişti.

AP, epd/SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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