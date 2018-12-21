BM gözlemci misyonu Yemen'de

Yemen'in Kızıldeniz kıyısında stratejik öneme sahip Hudeyde kentindeki ateşkesi gözlemlemek üzere görevlendirilen Birleşmiş Milletler misyonuna başkanlık eden Hollandalı General Patrick Cammaert ve heyeti Aden Limanı'na ulaştı.

Yemen'de merkezi hükümet yetkilileriyle Aden'de görüşecek Cammaert, buradan başkent Sana'ya ve ardından da ateşkesi gözlemlemek üzere Hudeyde kentine geçecek.

BM misyonu, Hudeyde'ye vardıktan sonra limanın işleyişini kontrol etmenin yanı sıra, kentteki savaşçıların ayrılması sürecini denetleyecek.

Cuma onaylanmıştı

Heyetin konuşlanmasını öngören tasarı cuma günü İngiltere'nin girişimi ile BM Güvenlik Konseyi'nde oybirliğiyle onaylanmıştı.

Tasarının onaylanması sonrası konuşan BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths, ateşkesin uygulanması noktasında BM gözlemcilerinin bölgede bulunmasının "zaruri önemde" olduğunu söylemişti.

Tasarı metninde, bu hafta salı günü yürürlüğe giren ateşkese "tüm taraflarının tam saygı göstermesi konusunda ısrar" edildiği ifadesi yer alıyor.

İlk etapta 30 günlük bir misyonda yer alacak Cammaert liderliğindeki BM gözlem heyeti tarafların ateşkese uyup uymadığını kontrol edecek.

Üç yılı aşkın bir süredir devam eden savaş

Yemen'de üç yıldan uzun bir süredir devam eden iç savaşta Suudi Arabistan liderliğindeki merkezi hükümet ile İran destekli Şii Husi milisleri, ilgili ateşkes kararına 13 Aralık tarihinde Stockholm'deki görüşmeler çerçevesinde varmıştı. Ateşkesin yürürlüğe girmesinin hemen ardından taraflar birbirlerini anlaşmayı ihlal etmekle suçlamıştı.

Hudeyde kenti ve limanını kapsayan ateşkes kararının başarılı bir biçimde uygulanmasının iç savaşta önemli bir dönüm noktası olacağı düşünülüyor. Yurtdışından Yemen'e getirilen mal ve insani yardımın dörtte üçünden fazlasının giriş kapısı olan Hudeyde, stratejik öneme sahip bir liman kenti.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizin yaşandığı yaklaşık 28 milyon nüfuslu Yemen'de şu ana kadar 10 bin kadar insanın hayatını kaybettiği ve 15 milyondan fazla Yemenlinin temel sağlık hizmetlerinden mahrum kaldığı ve açlık sınırında olduğu tahmin ediliyor.

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DW,AFP,rtr/ÇÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe