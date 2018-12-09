 BM Göç Paktı kabul edildi | DÜNYA | DW | 10.12.2018

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DÜNYA

BM Göç Paktı kabul edildi

Göçmen işçilere ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartları belirleyen Birleşmiş Milletler Göç Paktı 164 ülkenin oyuyla kabul edildi.

Syrien Flüchtlinge in Idlib (Reuters/O. Orsal)

Birleşmiş Milletler Göç Paktı Fas'ın Marakeş kentinde düzelenen zirvede 164 ülkenin oyuyla kabul edildi. 

Hukuki açıdan bağlayıcılığı bulunmayan pakt, göçmen işçiler ve mültecilere muamele konusunda uluslararası standartların geçerli kılınmasını öngörüyor. 23 hedefin yer aldığı paktta, ülkelerin göçmenlerin mesleki kabiliyetlerini teşvik etmesi, çocukların eğitimi gibi temel ihtiyaçlarını karşılamalarına imkan tanıması, sınırların daha iyi kontrol edilmesi gibi hedefler bulunuyor. Ülkelerden kaçış nedenleri ile mücadele de paktın hedefleri arasında yer alıyor.

Daha önce ABD, Avusturya, Macaristan ve Çek Cumhuriyeti de pakta ilişkin çekincelerini dile getirmiş ve kabul etmeyeceklerini açıklamıştı.

rtr/MY,GY

© Deutsche Welle Türkçe

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