BM Filistinlilere yardım için bağış çağrısında bulundu

BM Genel Sekreteri Guterres, Filistinlilere yardım edebilmek için yalnızca bir buçuk aylık fonu kalan UNRWA'ya bağış yapılması çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistinlileri zorla yerinden etmekle suçladığı İsrail'i, "yıkım ve ölüm diyarında tilt oyunundaki (pinball) toplar gibi Filistinlilerin yerlerini değiştiriyor olmakla" suçladı.

Cuma günü Filistin Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) Başkanı Philippe Lazzarini ile katıldığı bağışçılar toplantısında konuşan Guterres, "(Gazze'de) çatışmaların ve yıkımın ulaştığı aşırı düzey akıl almaz ve affedilemez" dedi. Guterres, "Tam Gazze'deki durumun mevcut durumdan daha da kötüye gidemeyeceğini düşündüğümüzde, bir şekilde, tiksindirici bir biçimde, siviller cehennemin daha da derin tabakalarına itildi" diye konuştu.

Öte yandan Guterres, UNRWA'nın "devasa bir finansman sorunu" yaşadığını dile getirdi. UNRWA'nın fonlarının bitmesiyle Filistinlilerin "hayati bir can simidini" kaybedeceği uyarısında bulunan Guterres, "Şunu açıkça ifade edeyim: UNRWA'nın alternatifi yoktur" diye konuştu ve örgüte bağış yapılması çağrısında bulundu.

Kuruluşa yapılan bağış miktarının gelecek hafta belli olacağını kaydeden Guterres, yeni bağışlar sayesinde UNRWA'nın, faaliyetlerini Eylül ayı sonuna kadar yürütebileceğine inandığını söyledi.

Savaşta şu ana kadar 195 UNRWA çalışanının öldürüldüğünü kaydeden Guterres, bu rakamın BM tarihinde en yüksek rakam olduğunu vurguladı.

Bir buçuk aylık kaynak kaldı

UNRWA Başkanı Philippe Lazzarini de, buna parallel olarak, kuruluş olarak Filistinlilere yardım edebilmek için yalnızca Ağustos ayının sonuna kadar fonlarının kaldığını ifade etti. Lazzarini, faaliyetlerini sürdürebilmek adına, UNRWA'nın gelecek aylarda fon arayışını sürdüreceğini kaydetti.

İsrail, bir grup UNRWA çalışanını, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda örgüte destek vermekle suçlamıştı. Bunun üzerine Almanya, UNRWA'ya geçici olarak yeni fonların onaylanmayacağını duyurmuş, daha sonra iş birliğini yeniden başlatmıştı. Bu gelişmelere atfen Lazzarini, "Ajansımıza güveni yeniden inşa etmek için ortaklarımızla yorulmadan çalıştık" diye konuştu.

ABD Kongresi, UNRWA'ya fon desteğini durdurmuş durumda. Başkan Joe Biden yönetimi, Filistinli sivillere yönelik maddi desteği diğer kuruluşlara yönlendirmiş bulunuyor.

İsrail devletinin aktardığı verilere göre, 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırıda, çoğu sivil bin 195 kişi hayatını kaybetti. Filistin Sağlık Bakanlığı verilerine göre ise, İsrail'in verdiği karşılık sonucunda, en az 38 bin 345 kişi öldü.

Yaklaşık 30 bin çalışanı bulunan UNRWA, Gazze, Batı Şeria, Ürdün, Lübnan ve Suriye'deki yaklaşık 6 milyon Filistinli mülteciye, eğitim ve sağlık başta olmak üzere çeşitli alanlarda destek sağlıyor.

AFP,AP / BÜ,EC