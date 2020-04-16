 BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1′i 700 milyon yoksula yeter | DÜNYA | DW | 28.04.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM: Ekonomik paketlerin yüzde 1'i 700 milyon yoksula yeter

BM, dünya nüfusunun en yoksul kesimini oluşturan 700 milyon kişiye destek için 90 milyar dolar mali yardıma ihtiyaç olduğunu söyledi. Bu miktar, G20 ülkelerinin ekonomiye destek paketlerinin yüzde 1'ine denk geliyor.

Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos'ta gıda yardımı, 9 Nisan 2020

Nijerya'nın en kalabalık kenti Lagos'ta gıda yardımı, 9 Nisan 2020

Önerdiğimiz linkler

Koronavirüs salgınının tüm dünyayı sarstığı ortamda, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası, zengin ülkeleri yoksul ülkelerin borç ödemelerini askıya almaya çağırdı. (25.03.2020)

Birleşmiş Milletler, karantina önlemleri nedeniyle mülteci durumundaki kadın ve kız çocuklarının şiddet görme riskinin daha fazla olduğu uyarısında bulundu. (20.04.2020)

Birleşmiş Milletler (BM), koronavirüs pandemisi sürecinde dünyanın en yoksul 700 milyon insanına gelir, gıda ve sağlık desteği sağlanabilmesi için 90 milyar euronun gerekli olduğunu söyledi. Bu miktar, dünyanın en zengin 20 ülkesinin küresel ekonomiyi ayakta tutmak için ayırdığı 8 trilyon dolar değerindeki destek paketinin yalnızca yüzde 1’ine tekabül ediyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, uzmanların korona salgınının henüz dünyanın  en yoksul bölgelerine ulaşmadığı konusunda hemfikir olduklarını ancak gelecek 3 ila 6 ay içerisinde pik yapmasını beklediklerini hatırlattı.

Lowcock, dünya nüfusunun yüzde 10’unu oluşturan yaklaşık 700 milyon kişinin pandemi karşısında en savunmasız kesim olduğunu kaydetti. Bu nüfusun halihazırda insani yardım alan 30 ila 40 ülkede yoğunlaştığını kaydeden Lowcock, virüs yayıldıkça ve hükümetler kısıtlama önlemleri aldıkça bu kişilerin gelirlerinde büyük bir düşüş yaşanacağını kaydetti.

BM temsilcisi, "Eğer onları gelirdeki bu düşüşe karşı korumak istiyorsanız, bunu muhtemelen 60 milyar euroyla başarabilirsiniz" diye konuştu. Lowcock ayrıca, 30 milyar euroluk bir meblağ ile de açlık tehdidiyle karşı karşıya olan kimselerin gıdaya ve COVID-19 nedeniyle sağlık hizmetlerine erişimlerinin mümkün olacağını ifade etti.

Schweiz | UN-Nothilfekoordinator Mark Lowcock | Klimawandel | Migration

Mark Lowcock

"10 yıllık dertten kurtarır"

Lowcock, 90 milyar doların üçte ikisinin Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) gibi uluslararası finans kuruluşlarından gelebileceğini söyledi. Lowcock, "Bu kuruluşlar bazı insanlara nasıl yardım edeceklerini düzenleyen kuralları değiştirmeliler. Örneğin, faiz oranlarını azaltmalı ve borç ertelemesine gitmeliler" diye konuştu.

Söz konusu maliyetin üçte ikilik kısmının bu kuruluşlara daha fazla ödenek sağlanmasıyla mümkün olacağını aktaran Lowcock, geriye kalan üçte birlik kısmın ise hükümetlerin kalkınma yardımlarında bir kereye mahsus bir yükselmeyle finanse edilebileceğini söyledi. Lowcock, bir defaya mahsus yüzde 20’lik bir yükselmenin, kuruluşları "10 yıllık bir sorunla uğraşma yükünden kurtaracağını" ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, 25 Mart'ta, pandemiyle mücadele edilebilmesi için Ortadoğu, Asya, Afrika ve Güney Amerika’nın yoksul ve savaş yorgunu ülkelerine 2 milyar dolarlık mali yardım çağrısında bulunmuştu. Lowcock, bir aylık zaman diliminde 1 milyar doları aşkın yardımın toplandığını belirtti. Söz konusu yardımın 300 milyon dolarlık kısmı Pazartesi akşamı Almanya’dan geldi.

AP/BÜ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

Benzer içerik

Türkei Wirtschaft Lira

Covid-19’un sınadığı Türkiye ekonomisi için kritik eşik 16.04.2020

Türkiye ekonomisi üzerindeki Covid-19 baskısı gün geçtikçe artıyor. Erdoğan IMF’den destek arar mı? Ya da ABD’nin desteği için S-400’ler konusunda geri adım atar mı? Uzmanlar DW Türkçe’ye değerlendirdi:

Indien Neu-Delhi Frau mit Kind während Coronakrise

Tehlike gelişmekte olan ülkeler için 2008’den daha büyük 05.04.2020

Koronavirüs salgını gelişmekte olan ülkelerde etkisini henüz tam olarak göstermedi. Ancak sağlık sistemi ve mali durumları zayıf ülkeleri zorlu bir dönem bekliyor. Bu ülkeler arasında Türkiye de var.

Symbolbild EKG

Almanya'daki vaka sayısı 137 bin 800 17.04.2020

ABD'de milyonlarca insan sağlık sigortasını kaybedecek. Almanya'daki vaka sayısı 137 bin 800. İtalya'da 17 bin sağlık görevlisi virüs kaptı. Türkiye'de vaka sayısı 78 bin 546'ya yükseldi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DSÖ Başkanı Adhanom Ghebreyesus

DSÖ: Uyarılarımızı dinleyen ülkeler daha iyi durumda

Dünya Sağlık Örgütü Başkanı, Çin dışında henüz 82 COVID-19 vakası varken acil durum ilan ettiklerini ancak bunu bütün ülkelerin ciddiye almadığını savundu, “Uyarılarımızı dinleyen ülkeler şu an daha iyi durumda” dedi.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme.  