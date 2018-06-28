 BM: Dera′dan kaçanlar 270 bine ulaştı | DÜNYA | DW | 02.07.2018

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DÜNYA

BM: Dera'dan kaçanlar 270 bine ulaştı

Suriye'nin güneyinde devam eden askeri operasyonlardan kaçarak İsrail ve Ürdün sınırına dayanan sivillerin sayısının 270 bine ulaştığı bildirildi.

Flüchtlinge aus Daraa in den Golan-Höhen (picture alliance/AA/A. Al Ali)

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye ordusunun bir süredir Dera vilayetindeki silahlı gruplara yönelik sürdürdüğü kapsamlı operasyon nedeniyle ülkenin güneybatısında evlerini terk edenlerin sayısının 270 bine ulaştığını bildirdi.

Açıklama BM Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcüsü Muhammed Havari tarafından yapıldı. Geçen haftaki açıklamada bölgedeki yoğun bombardıman nedeniyle kaçanların sayısının 160 bin olduğu duyurulmuştu. BM, Rusya destekli devam eden Şam yönetiminin Dera'yı silahlı muhaliflerden tamamen geri almak için sürdürdüğü operasyonunun insani krize yol açtığı uyarısını yapıyor.

Çatışmalardan kaçanların büyük çoğunluğu İsrail ve Ürdün sınırındaki bölgelere sığınmış durumda. İsrail ve Ürdün Suriyeli mültecileri ülkelerini kabul etmeyeceklerini açıklamıştı. Ürdün 2011'de başlayan Suriye'deki iç savaşta bugüne kadar 600 bin civarında mültecinin topraklarına sığınmasına izin vermişti.

Syrien, Konflikt, Daraa (Reuters)

Dera vilayetine takviye edilen Suriye güçleri.

Kriz Moskova'da görüşülecek

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, bölgede ateşkes sağlanması ve sınırdaki sığınmacılara insani yardım ulaştırılması konusunu görüşmek üzere Moskova'ya hareket etmeye hazırlanıyor. Safadi, "Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmek üzere Salı günü Moskova'ya gideceğim" dedi. Safadi, "içten ve derinlemesine" bir görüşme beklediğini ifade etti. Pazartesi günü BM yetkilileriyle görüşen Safadi, Suriyeli sığınmacılara gönderecekleri insani yardımların ülkeye girişi için Ürdün sınırında onay beklediğini belirtti.

Dera'yı almak için müzakereler sürüyor

Operasyonların yanı sıra Dera'nın tamamen Şam'a teslim edilmesi için silahlı gruplarla Ürdün arabulucuğunda Rusya heyetiyle müzakereler de sürüyor. Cumartesi sonlandırıldığı belirtilen görüşmelere Pazar günü yeniden başlandığı açıklanmıştı. Muhalifler Rus tarafının taleplerini "aşağılayıcı" bulduğu belirtilmişti. Görüşmeye katılan bir arabulucunun verdiği bilgiye göre, Rusya'nın Özgür Suriye Ordusu'na bağlı savaşçıların aileleriyle birlikte ülkenin kuzeydoğusuna yerleştirilmeleri önerisi kabul görmemişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin verdiği bilgiye göre silahlı muhalifler Dera'daki sekiz yerleşimin kontrolünü Suriye ordusuna bıraktı. Böylece Esad rejimi vilayetin yarısından fazlasında kontrolü sağladı. Dera'ya yönelik operasyon öncesinde bölgenin yüzde 30'u Suriye ordusunun kontrolündeydi.

Dera 2011'de Suriye lideri Beşar Esad'a karşı ayaklanmanın başladığı ilk bölgeler arasında yer alıyor.

DW,dpa,rtr/GY,ÖA

© Deutsche Welle Türkçe

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