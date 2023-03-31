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Fotoğraf: DW/S. Oktay Görer
FelaketTürkiye

Deprem Türkiye'nin tarım üretiminin 5'te 1'ine zarar verdi

2 saat önce

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Kahramanmaraş merkezli depremlerin Türkiye'nin tarım üretiminin beşte birinden fazlasına zarar verdiğini duyurdu.

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Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşlarından Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Şubat ayında meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerinTürkiye'nin tarım üretiminin yüzde 20'sinden fazlasına zarar verdiğini açıkladı.

FAO, Türkiye'deki yapılan ön değerlendirmeler sonucunda, "toprak mahsulü, hayvancılık, balıkçılık ve su ürünleri yetiştiriciliği dâhil tarımda ve depremin vurduğu bölgelerdeki kırsal altyapıda ciddi zarar tespit edildiğini" belirtti.

FAO tarafından yapılan açıklamada, "Deprem, 11 tarım iline ciddi darbe vurarak 15,73 milyon insanı ve ülkenin gıda üretiminin yüzde 20'den fazlasını etkiledi" denildi.

Sektördeki kayıp 5,1 milyar dolar

Açıklamada, "Depremden etkilenen ve Türkiye'nin bereketli hilali olarak bilinen bölgesi, tarımsal gayrisafi yurt içi hasılanın yaklaşık yüzde 15'ini, Türkiye'nin tarım ürünü ihracatının da yüzde 20'sine yakınını oluşturuyor" denildi.

FAO, depremin Türkiye'de tarımsal bakımdan 1,3 milyar dolarlık fiziksel hasara neden olduğu, sektördeyse 5,1 milyar dolarlık kayba yol açtığı tahminini paylaştı.

Hedeflenen yardımın 1,5 milyon doları toplanabildi

Yapılan açıklamada, FAO'nun Türkiye'de depremden etkilenenlere destek amacıyla acilen 112 milyon dolar yardım toplanması için uluslararası topluma çağrıda bulunduğu belirtildi. Söz konusu meblağın, BM'nin Şubat ayında depremin ardından kırsalda yaşayan 900 bin kişiye nakit para, besi hayvanı ve tarımsal destek verilebilmesi için yaptığı 25 milyon dolarlık bağış çağrısını da içerdiği açıklandı. Ancak FAO şu ana kadar bu gereksinimlerin sadece 1,5 milyon dolarlık bölümünün toplanabildiğini belirtti.

FAO Orta Asya Koordinatörü ve Türkiye Temsilcisi Viorel Gutu, "Ekim sezonu bitmek üzere. Çiftçilerimize acilen gübre ve tohum vererek destek olmamız gerekiyor" dedi. Gutu, "Bu, bu yılki mahsul üretimi seviyeleri bakımından tek şansımız. Ayrıca hayvanlara da yem sağlamalıyız ki sağlıklarını ve verimliliklerini koruyabilsinler" diye ekledi.

FAO, depremden en çok etkilenen bölgelerde nüfusun üçte birinden fazlasının geçimini tarımdan sağladığına dikkat çekti.

DW/CÖ,HS

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