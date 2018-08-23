 BM: Dünyadaki mülteci çocukların yarısı okula gidemiyor | DÜNYA | DW | 29.08.2018

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DÜNYA

BM: Dünyadaki mülteci çocukların yarısı okula gidemiyor

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (BMMYK) verilerine göre, dünya çapında toplam dört milyon mülteci çocuk okul eğitimi alamıyor.

Libanon, Taalabaya: Syrische Kinder im Englischunterricht (picture-alliance/AP Photo/H. Ammar)

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), dünya genelindeki mülteci çocukların eğitimi hakkındaki yeni raporunu açıkladı. Cenevre'de açıklanan raporda, dünya çapındaki mültecilerin sayısının artışına paralel olarak, okula gitme imkanı olmayan mülteci çocukların sayısının da hızla arttığı kaydedildi.

2017 sonu itibarıyla dünya genelinde 25,4 milyon mültecinin olduğu belirtilen raporda, bunların yüzde 52'sinin 18 yaş altında olduğu, bu çocuk ve gençlerin de 7,4 milyonunun okul çağında olduğu açıklandı. Rapora göre, okul eğitimi alma imkanına sahip olmayan mülteci çocukların sayısı, geçen yıl yaklaşık 500 bin artarak dört milyona çıktı. BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, 2017 zarfında okul çağına giren bir milyon ek mülteci çocuk olduğunu, bunların sadece yarısına eğitim imkanı sağlanabildiğini söyledi.

Rapora göre, mülteci çocukların sadece yüzde 61'i ilkokul dengi tesislerde eğitim görebiliyor. Dünya çapındaki yaşıtları arasında bu oran yüzde 92. İlkokul sonrası eğitim imkanından yararlanabilen mülteci çocukların oranı ise yalnızca yüzde 23. Dünyada bu oran yüzde 84. Yüksek öğrenim gören gençlerin oranı dünya çapında yüzde 37 iken, mülteciler arasında bu oran ancak yüzde 17e ulaşıyor. Bu değerin üç senedir değişmediği kaydediliyor.

Rohingya Bangladesch (Reuters/M. P. Hossain)

Myanmar'daki şiddetten dolayı yüzbinlerce Rohingya komşu ülkeye kaçtı.

Çocukların geleceği "geri döndürülemez bir şekilde yıkılıyor

Mülteci çocuklara gerekli eğitim imkanlarını sunabilmek için kaynakların yetersiz olduğuna dikkat çekilen raporda, ayrıca krizlerin ve şiddetin giderek daha fazla insanı yerinden yurdundan ettiği belirtiliyor. "Eğitim olmadan bu çocukların ve yaşadıkları toplulukların geleceğinin "geri döndürülemez bir şekilde” yıkıldığını söyleyen BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, eğitimin mülteciler için ülkelerinin yeniden imarının anahtarı olduğunu vurguluyor.

Grandi, tüm çabalara rağmen durumun daha da kötüleşeceğinden yola çıkıyor. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, tüm devletlere çağrıda bulunarak mülteci çocukların ulusal eğitim sistemlerine entegre edilmesini ve böylece onlara iyi mezuniyet imkanı verilmesini istedi. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin verilerine göre, dünyada 40 milyonu kendi ülkesinin sınırları içinde bulunan veya iltica başvurusunda bulunmuş olan, yaklaşık 68 milyon insanın yerinden yurdundan kopmuş olduğu aktarılıyor. Bu, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana kayıtlara geçen en yüksek sayı.

dpa,epd / AÜ,GY

© Deutsche Welle Türkçe

 

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