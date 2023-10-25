BM: Dünyada sığınmacı sayısı 114 milyona ulaştı

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), dünya genelinde sığınmacı sayısının şu ana kadarki en yüksek seviye olan 114 milyona ulaştığını açıkladı.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, "Şu günlerde dünyada gözler Gazze'deki insani felakete çevrilmiş durumda. Ancak dünya genelinde çok sayıda çatışma yayılıyor veya patlak veriyor" dedi. Grandi Cenevre'de yaptığı açıklamada, yılın ilk yarısında Ukrayna, Sudan, Myanmar ve Kongo Cumhuriyeti'ndeki savaş ve çatışmaların insanları ülkelerini terk etmeye zorladığını kaydetti.

BM verilerine göre, Afganistan'daki insaki krizin yanı sıra kuraklık, sel gibi çevresel sorunlar ile Somali'deki güvenlik sorunları da çok sayıda insanı göçe zorladı.

BM Gazze Şeridi'nde İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara ilişkin bilgilere de verdi. BM'nin verilerine göre, Hamas'ın İsrail'e saldırı düzenlediği 7 Ekim'den sonra başlayan İsrail hava saldırıları nedeniyle 2 milyon 400 bin nüfuslu Gazze Şeridi içinde evini terk ederek yer değiştirmek zorunda kalan insanların sayısı 1 milyon 400 bine ulaştı.

UNHCR, dünya genelinde evlerini terk etmek zorunda kalan insanların yarısından fazlasının ülke dışına çıkmadığını açıkladı. BM, şu anda dünya genelindeki sığınmacıların üçte birini Afganistan, Suriye ve Ukraynalıların oluşturduğu bilgisini verdi.

AFP,DW/BÖ,BK

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