BM: Dört yıldır her gün bir çocuk ölüyor

Birleşmiş Milletler verilerine göre son dört yıl içerisinde her gün neredeyse bir göçmen çocuk hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü 2014 yılından bu yana bin 600'ü çocuk en az 32 bin göçmenin daha iyi bir yaşam için yola çıktığı tehlikeli yolculukta öldüğünü açıkladı.

Örgütün veri analiz merkezinden Frank Laczko, "Dünyanın her bölgesinde çocuklar ölüyor. Bu çocuklar çevrelerinde ne olduğunun farkında değil ve feci riskler altındalar" diye konuştu.

Alan'ı hatırlatan göçmen dramı

24 aylık kızı Angie Valeria ile birlikte ABD'ye gitmek isterken hayatını kaybeden 25 yaşındaki Oscar Alberto Martinez'in fotoğrafı, evlerini terk etmek zorunda kalan 70 milyon kişinin yaşadıkları dramı bir kez daha gözler önüne sermişti.

Baba ve kız, ABD'de sığınma başvurusu yapmak umuduyla El Salvador'dan yola çıkmıştı. Akıntıya kapılan Martinez ailesinin cesedine Rio Grande nehrinin kıyısında ulaşılmıştı.

Uluslararası Göç Örgütü'nde Laczko, evlerini terk eden ailelere yardım konusunda çok az şey yapılmasına tepki gösterdi. Laczko, "Ülkeler açık bir şekilde ülke sınırlarını korumayı öncelik olarak görüyor" diye konuştu.

Martinez ailesinin dramı, Yunan adalarına geçmek isterken boğularak hayatını kaybeden iki yaşındaki Alan Kurdi'yi akıllara getirmişti. Alan Kurdi, Akdeniz ve Ege'de yaşanan sığınmacı dramının simge ismi haline gelmişti.

Sığınmacı dramına sahne olan bir diğer nokta da ABD-Meksika sınırı. ABD'deki sınır devriyesi, 2018'de 238 göçmenin hayatını kaybettiğini belirtmişti. Ancak, cesetlerine ulaşılamadığı için 3 bin 138 kilometre uzunluktaki sınırda hayatını kaybedenlerin daha fazla olduğu düşünülüyor.

Video izle 01:21 Paylaş Meksikalı yetkililer göçmen konvoyunu hedef aldı E-postayla gönder Facebook google+ Whatsapp Tumblr Newsvine Digg linkedin Kısa link https://p.dw.com/p/3HHq2 Meksikalı yetkililer göçmen konvoyunu hedef aldı

rtr/ÖA,GA

©Deutsche Welle Türkçe