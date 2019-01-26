BM: Dört sağlık tesisinden birinde suya erişim yok

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Salı günü kamuoyuyla paylaştığı rapora göre, dünya çapındaki sağlık tesislerinin dörtte birinin doğrudan suya erişimi bulunmuyor. Bu durumdan iki milyardan fazla insanın olumsuz etkilendiği kaydedildi.

Söz konusu rapor 2016 yılında 125 ülkeden toplanan verilere dayanıyor. Rapora göre, hastane ve benzeri yapıların yüzde 21'inde ise tuvalet bulunmuyor ya da bulunan tuvaletler yeterli donanıma sahip değil. Bu durumdan ise yaklaşık 1,5 milyar insan etkileniyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Sağlık tesislerinde su, tuvaletler ve hijyen; enfeksiyonla mücadele, enfeksiyon kontrolü ve kalitenin sağlanması için gereken en temel ihtiyaçlardır" şeklinde konuştu. Guterres uluslararası toplumu söz konusu durumun düzeltilmesi için çaba göstermeye çağırdı.

Rapora göre az gelişmiş ülkeler durumdan en ağır şekilde etkileniyor. Raporda bu ülkelerdeki sağlık tesislerinin yüzde 45'inde 2016 yılı itibarıyla su tesisatı bulunmadığı bilgisine yer veriliyor. Raporu kaleme alan araştırmacıların tahminlerine göre bu ülkelerde her yıl yaklaşık 17 milyon kadın kötü hijyen koşulları altında doğum yapıyor.

UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Eğer bir bebek su, tuvalet ve hijyen açısından yetersiz bir tesiste dünyaya gelirse, enfeksiyon riski ve anne veya bebeğin ölüm riski büyük" şeklinde konuştu. Fore, "Her doğum su ve sabunla yıkanmış eller, steril ekipmanlar ve temiz bir ortam ile desteklenmelidir" dedi.

dpa,KNA/BW,DÇÜ

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