BM: Can kaybı açıklananın iki katına çıkabilir

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde 6 Şubat Pazartesi günü meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde can kaybı 24 bin 617'ye ulaştı. Felaketin yedinci gününde öne çıkan gelişmeler şöyle:

Almanya'dan depremzedelere vize kolaylığı

Türkiye ve Suriye’de onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerin ardından Almanya’nın bu iki ülkede depremzede yakınları olanlar için vize kolaylığı hazırlığında olduğu açıklandı. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, bu ülkelerde depremden etkilenen yakınları bulunanların, evlerini kaybetmiş ya da tıbbi desteğe ihtiyacı olan depremzedeleri geçici olarak yanlarına almalarına olanak vereceklerini duyurdu. Bild am Sonntag gazetesine konuşan İçişleri Bakanı Nancy Feaser de "bir an önce verilmesi hedeflenen vizelerin" üç ay geçerli olacağını ifade etti.

BM'den can kaybı sayısı iki katına çıkabilir tahmini

Birleşmiş Milletler (BM), Türkiye ve Suriye'yi vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının şu ana kadar açıklanan rakamın iki katına kadar çıkabileceğini kaydetti. Cumartesi günü depremin merkezi olan Kahramanmaraş'a gelen İnsani İşlerden Sorumlu BM Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Sky News'e yaptığı açıklamada, "Enkazın altına girilmesi gerektiği için henüz tam bir tahmin yapmanın zor olduğunu düşünüyorum ancak (sayının) iki katına ya da üzerine çıkacağından eminim" diye konuştu. Griffiths, can kayıplarının henüz gerçek anlamda saymaya başlanmadığını sözlerine ekledi.

Türkiye'de can kaybının 24 bin 617'ye yükseldiği açıklanmıştı. Suriye'de ise şu ana kadar 3 bin 574 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

Antakya'da enkazdan çıkartılan bir cansız beden Fotoğraf: Bernat Armangue/AP/picture alliance

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 113 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binaların sorumlularına yönelik hukuki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenleyen Oktay, 10 ili etkileyen 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu bulunan bir şüphelinin tutuklandığını, 113 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildiğini aktardı. Oktay, "Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, biri tutuklanmış, 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu: Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu deprem bölgelerine yaptığı ziyaret sonrasında bir görüntülü mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu mesajında "Bu ülkenin yeni bir dirliğe, bir düzene ihtiyacı var, halkım. Hepimizin zihniyeti değişmek zorunda" diye konuştu. "Öyle dedikleri gibi bir yılda falan gitmemiz gereken yere varamayız. Geçici çözümlerle idare edemeyeceğimiz bir noktaya geldi" diyen Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"En acısı da bizi biz yapan değerlerimiz zarar gördü halkım. Arsızlık, hırsızlık, rant kavgası, bencillik bunları derhal bitirmeliyiz. Bunlar Türkiye'nin ruhunu kemirdi. Artık açgözlülüğün bittiği, kaynakların sadece küçük bir azınlığa değil tüm halkımıza ait olduğu yepyeni bir düzeni getirmek zorundayız. Ancak inanın bu sadece iktidar değişikliğiyle olmaz. Daha büyük değişimler lazım bize. Zarar gören her değerimizi bir bir tamir ederek çok güçlü bir değişim yaratmalıyız. Güçlü bir sosyal devleti, vatandaşı için varolduğunu hiç unutmayan bir devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız."

DW, AP / SÖ, EC