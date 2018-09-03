BM: Akdeniz sığınmacılar için daha tehlikeli hale geldi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yayınlanan yeni bir rapor, Akdeniz güzergâhını kullanarak Avrupa’ya gelmek isteyen sığınmacıların sayısının azaldığını, ancak bu hattın daha tehlikeli bir hale geldiğini ortaya koydu.

UNHCR tarafından Pazartesi günü Cenevre’de açıklanan raporda, bu yılın Ocak ile Temmuz ayları arasında yaklaşık 58 bin sığınmacının Akdeniz üzerinden Avrupa’ya geldiği, bu sayının 2017 yılının aynı dönemine kıyasla yüzde 41 daha az olduğu belirtildi. Bu yılın ilk yedi ayı içinde Afrika'nın kuzey sahillerinden Avrupa'nın güney kıyılarına erişilen yol olan Orta Akdeniz güzergâhını kullanarak İtalya’ya gelen sığınmacı sayısının 18 bin 500 olduğu, geçen yılın aynı döneminde bu sayının 95 binden fazla olduğuna dikkat çekildi.

Akdeniz güzergâhında her 18 mülteciden biri öldü

Ancak UNHCR, Akdeniz hattını kullanarak Avrupa’ya gelmenin daha tehlikeli bir hale geldiği konusunda uyarıda bulundu. Raporda, bu senenin Ocak ile Temmuz ayları arasında Orta Akdeniz güzergâhını kullanan her 18 mülteciden birinin hayatını kaybettiği veya kaybolduğu belirtildi. Raporda, bir önceki yılın aynı döneminde her 42 mülteciden birinin yaşamını yitirdiği veya kaybolduğuna dikkat çekildi. Buna göre, yılın yedi ayında Akdeniz üzerinden Avrupa’ya gelmek isteyen yaklaşık bin 600 sığınmacı yaşamını yitirdi, bunların bin 200’ünün Orta Akdeniz güzergâhını kullandığı kaydedildi.

UNHCR, Akdeniz güzergâhı üzerinde ölümlerin artmasına neden olarak mültecileri kurtarmak için denizde faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin sayısının azalmasını gösterdi. Raporda, 2017 yılında Akdeniz’de sekiz organizasyon aktif olarak çalışırken, bu yıl sadece iki yardım örgütünün faaliyet gösterdiğine dikkat çekildi.

“Rapor bu hattın ne kadar tehlikeli olduğunu gösteriyor”

UNHCR Avrupa Bürosu Direktörü Pascale Moreau, raporun “Akdeniz’in dünyanın en tehlikeli deniz güzergâhlarından biri” olduğunu gösterdiğini belirtti. Moreau, “Artık soru Avrupa’nın gelen mültecilerle baş edip edemeyeceği değil, Avrupa’nın hayat kurtarmak için yeterince insani bir tutum izleyip izlemeyeceği” şeklinde konuştu.

Avrupa Komisyonu insan hayatını kurtarmanın öncelikli olduğunu vurguluyor. Ancak Akdeniz’e kıyısı olan bazı ülkelerin mültecilere yönelik siyasetlerini sertleştirdiği gözlemleniyor. İtalya’daki popülist hükümet, Libya açıklarında denizden kurtarılan sığınmacıların artık kabul edilmeyeceğini duyurdu. Malta, denizden kurtarılan sığınmacıları bulunduran yardım örgütlerinin gemilerine limanlarını defalarca kapattı.

UNHCR'a göre Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gelen sığınmacı sayısı azaldı

Aylan Kurdi’nin ölümünün üçüncü yılı

UNHCR’in Akdeniz güzergâhına ilişkin açıkladığı raporun, Türkiye’den Yunanistan’a gitmeye çalışırken, bindikleri botun batmasıyla hayatını kaybeden ve cansız bedeni Bodrum kıyısında bulunan Aylan Kurdi’nin fotoğrafının yayınlanmasından üç yıl sonra açıklandığı dikkat çekti. Afgan yazar ve UNHCR İyi Niyet Elçisi Halit Hüseyni, Avrupa’da kamuoyunu sarsan bu fotoğrafın yayınlanmasının üzerinden üç yıl geçmesine rağmen, Avrupa’nın gereken dersi çıkarmadığı konusunda uyarıda bulundu.

“Aylan Kurdi’nin bu fotoğrafını gördüğümde yüreğim parçalanmıştı” diyen Hüseyni, “Fakat üç yıl sonra, denizde hâlâ binlerce insanın öldüğü gerçeğine rağmen, ortak hafızamız zayıflamış ve durumu iyileştirme zorunluluğumuz azalmış gibi görünüyor” şeklinde konuştu.

AFP,dpa/JD,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe