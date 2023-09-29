BM: Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçen göçmen sayısı arttı

UNHCR, 2023 yılının ilk dokuz ayında yaklaşık 186 bin düzensiz göçmenin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gittiğini bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) bu yılın Ocak ile Eylül ayları arasında yaklaşık 186 bin göçmenin Akdeniz üzerinden Avrupa'ya gittiğini açıkladı.

UNHCR New York Ofisi Direktörü Ruven Menikdiwela, bu göçmenlerin 130 bininin İtalya'ya gittiğini, bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 83 arttığını belirtti.

Menikdiwela, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Perşembe günü yaptığı açıklamada 1 Ocak-24 Eylül tarihleri arasında hayatını kaybedenlerin ve kayıp olarak bildirilenlerin sayısının da 2 bin 500'ü aştığına dikkat çekti. Menikdiwela, bu sayının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla neredeyse yüzde 50 arttığını da sözlerine ekledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ise Akdeniz'deki ölü ve kayıpların sayısının 2 bin 700'ü aştığını bildirmişti. IOM, İtalya'nın yanı sıra Yunanistan'a giden göçmen sayısının arttığını belirtmiş, ancak bu sayıların 2015 yılındaki kadar yüksek olmadığını kaydetmişti.

Tunus üzerinden Avrupa'ya geçişlerin sayısı yüksek

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, göçmenlerin 100 binden fazlası Tunus üzerinden Avrupa'ya ulaşmaya çalışıyor. Libya üzerinden Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenlerin sayısı ise 45 binden fazla. İtalya, Yunanistan ve İspanya'nın yanı sıra Kıbrıs ve Malta da göçmen taşıyan botların hedefindeki ülkeler arasında yer alıyor.

Menikdiwela, "Libya ve Cezayir'deki toplu sınır dışılar ile ırkçı saikle düzenlenen saldırılar ve nefret söylemi nedeniyle sığınmacı topluluklar arasında oluşan güvensizlik sonucunda" Tunus üzerinden Avrupa'ya gidenlerin sayısının arttığını ifade etti.

Türkiye'den Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısında artış

Yunanistan Göç Bakanlığı verilerine göre Türkiye üzerinden Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artış da sürüyor. Bakanlık'tan Cuma günü yapılan açıklamada, 23-27 Eylül tarihleri arasında 1691 kişinin Yunan güvenlik güçleri tarafından yakalandığı belirtildi. Ülkeye gelmeye çalışanların çoğunun erkek olduğunu kaydeden Yunanistan Sahil Güvenlik Teşkilatı, bu göçmenlerin Midilli, Sisam, Rodos, Keçi, (Pserimos), Bulamaç (Farmakonisi), İleryoz ve Sömbeki adalarında veya bu adaların kıyısında yakalandığını bildirdi.

Açıklamada, göçmenlerin sayısının artması nedeniyle Midilli, Sakız, Sisam, İstanköy ve İleryoz adalarındaki kayıt merkezlerinde kapasitenin neredeyse dolduğu belirtildi. Buna göre, toplam 15 bin 190 kişi kapasiteli kamplarda 27 Eylül itibarıyla 14 bin 433 sığınmacının bulunduğu kaydedildi. 1 Ocak 2023'te bu kamplarda toplam 4 bin 400 sığınmacı bulunuyordu.

UNHCR verilerine göre de Türkiye üzerinden deniz veya kara yoluyla Yunanistan'a geçen göçmenlerin sayısında artış kaydedildi. Bu yılın başından 24 Eylül'e kadar geçen sürede 28 bin 679 düzensiz göçmen Türkiye üzerinden Yunanistan'a, dolayısıyla Avrupa Birliği'ne giriş yaptı. Bir önceki yıl bu sayı yaklaşık 18 bin 700 olarak kaydedilmişti. Yunanistan Sahil Güvenlik yetkilileri, Yunanistan'a gidenlerin sayısının daha yüksek olabileceği tahminini dile getiriyor.

AFP, dpa/JD, EC

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