 BM: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı | DÜNYA | DW | 24.02.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DÜNYA

BM: Afganistan’da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

Birleşmiş Milletler’in verdiği rakamlara göre Afganistan’daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı 2018’de son dokuz yılın en yüksek seviyesine çıktı. 2018 yılında yaklaşık 3 bin 800 sivil, çatışmalarda hayatını kaybetti.

Afghanistan Symbolbild Anschlag (Reuters/O. Sobhani)

Birleşmiş Milletler Afganistan Yardım Misyonu'nun (UNAMA) raporuna göre, 2018 yılında Afganistan'daki silahlı çatışmalarda ölen sivillerin sayısı rekor seviyeye yükseldi. Sivil ölümler bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 3 bin 804 olarak kayıtlara geçti. Ölenlerin 927'sinin çocuk olduğu açıklandı.

Rapora göre kurbanların sayısının artmasında başlıca etmen, Taliban ve IŞİD tarafından "hedef gözeterek” sivillere yönelik gerçekleştirilen saldırılar. Afganistan'da geçen yıl çoğu başkent Kabil'de olmak üzere 65 intihar saldırısı düzenlendi. Yaklaşık 2 bin 200 sivilin ölümünden radikal İslamcı Taliban ile IŞİD sorumlu tutuluyor.

Raporda ABD ve Afganistan ordusunun sayısı artan hava saldırılarının da sivil ölümlerin artışında önemli rol oynadığı kaydedildi. Geçen yıl 536 sivilin bu tür hava saldırılarında öldürüldüğü ifade edildi. Binden fazla sivilin de hükümet ve müttefiklerinin düzenlediği operasyonlarda hayatını kaybettiği tespit edildi. Radikal İslamcı grupların sivilleri kalkan olarak kullanmasının da bu sayıda etkili olduğu ifade edildi.

Konuyla ilgili "İnsani acıları ve trajediyi sona erdirmenin vaktidir” açıklaması yapan UNAMA Başkanı Tadamichi Yamamoto "Ölümleri ve yaralamaları sona erdirmenin en iyi yolu çatışmaları sonlandırmaktır” diye konuştu.

Birleşmiş Milletler'in 10 yıl önce tutmaya başladığı kayıtlara göre Afganistan'daki çatışmalarda bu süre içerisinde en az 32 bin sivil hayatını kaybetti. Yaklaşık 60 bin kişi de yaralandı.

dpa, AFP, rtr / EC, CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Afganistan Devlet Başkanı Gari'den Taliban’a görüşme çağrısı

Afganistan Devlet Başkanı Gani, Taliban’a hükümet ile doğrudan görüşmelere başlama çağrısında bulundu. Kabil’in yer almadığı, Taliban ile ABD arasındaki görüşmelerde ise ilerleme kaydedildiği açıklandı. (28.01.2019)  

Afganistan'da Taliban saldırısı: 120'den fazla ölü

Afganistan'da bir askeri tesise düzenlenen Taliban saldırısında ilk belirlemelere göre 126 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki saldırılarda 2015'ten bu yana 28 bin güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi. (21.01.2019)  

Benzer içerik

Syrien Krieg US-Armee in Hadschin

BM Hajin’de yeni çatışmalar konusunda uyardı 11.01.2019

BM, Suriye’nin doğusundaki Hajin kentinde IŞİD ile Suriye Demokratik Güçleri arasındaki yeni çatışmalar konusunda uyardı. Ayrıca BM bölgede sivillerin maruz kaldıkları şiddet nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

USA - Protest gegen Trennung von Einwandererfamilien

Dünyanın 70 yıllık insan hakları karnesi 10.12.2018

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin kabul edilişinin üzerinden 70 yıl geçti. Ancak dünyadaki insan hakları ihlallerinin önüne hâlâ geçilemiyor.

Afghanistan Beerdigung nach Anschlag

BM'nin Afganistan raporu: Sivil ölümler artabilir 15.02.2018

Birleşmiş Milletler'in Afganistan raporuna göre, 2017 yılında ülkede ölen ve yaralananların sayısı 10 bin eşiğini aştı. İntihar saldırıları ve bombalı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı rekor seviyede.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

ABD'den Venezuela uyarısı: Harekete geçeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD'nin Venezuela'da demokrasinin barışçıl şekilde geri getirilmesine engel olanlara karşı harekete geçeceğini" söyledi. 

FOTO-GALERİ

Bildergalerie Women on view Exhibition Chaussee 36 | Franco Rubartelli (Courtesy Ira Stehmann Fine Art)

Seks satar: Reklamcılıkta kadının nesneleştirilmesi

"Sergilenen Kadınlar" sergisi, bazı fotoğrafçıların kadınları nasıl arzu objesi olarak işlediğine ışık tutuyor.  