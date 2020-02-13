BM: Afganistan’da geçen yıl 3 bin 400 sivil hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), 2019’da Afganistan’daki çatışmalarda 3 bin 400’ü aşkın sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cumartesi günü açıklanan BM Afganistan Yardım Misyonu (UNAMA) raporuna göre, 6 bin 989 kişi de çatışmalarda yaralandı. Böylece 2009 yılında Birleşmiş Milletler'in sistematik olarak kayıt tutmaya başlamasından bu yana Afganistan'daki savaşta yaralanan ve hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 10 bini aştı. Yaralı sayısında ise 2018’e oranla yüzde 5’lik bir düşüş görüldüğü kaydedildi.

Rapora göre, 2019’da sivillerin yüzde 62’si hükümet karşıtı gruplar tarafından öldürüldü. Ölümlerin yüzde 47'si Taliban, yüzde 12 ise IŞİD saldırıları sonucunda meydana geldi. Sivillerin yüzde 28'i ise hükümet güçleri ve müttefiklerin saldırıları sonucunda hayatını kaybetti.

2009’dan bu yana sistematik olarak verileri kaydeden UNAMA’nın Başkanı Tadamichi Yamamoto, "tüm tarafların çatışmalara son vermesinin gerekliliğini" vurgulayarak, "sivil hayatların korunması gerektiğini" söyledi.

Taliban ile Afgan hükümeti ve uluslarası müttefikleri arasında şiddetin azaltılmasına yönelik geçen Cuma gecesi bir süreç başlatılmıştı. Yedi günlük süre, ABD ile isyancılar arasında uzun zamandır devam eden barış görüşmelerinde bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Şiddetin azaltılmasına yönelik bu girişim aynı zamanda, Taliban’ın barış sürecine bağlılığı ve kontrolü altındaki gruplar üzerindeki tahakkümüne yönelik bir test olarak da nitelendiriliyor. Sürecin, başarılı olması durumunda somut bir barış anlaşmasına evrilebileceği belirtiliyor.

dpa / SÖ,EC

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