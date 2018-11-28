 BM ABD′nin Hamas tasarısını reddetti | DÜNYA | DW | 07.12.2018

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DÜNYA

BM ABD'nin Hamas tasarısını reddetti

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ABD'nin Hamas'ın kınanmasını isteyen tasarısını reddetti.

Gazastreifen Protest gegen US-Entwurf bei den UN gegen Hamas (picture-alliance/Zuma Press/A. Hasaballah)

ABD'nin Birleşmiş Milletler'den Gazze'yi kontrol eden Filistinli grup Hamas'ın uyguladığı şiddeti kınamasını isteyen tasarısı Genel Kurul'da yeterli oy sağlanamadığı için başarısız oldu.

Karar için üçte iki çoğunluk sağlanması gerekiyordu. ABD'nin tasarısı lehine 87 ülke oy kullanırken, 58'i karşı oy kullandı. 32 ülke oylamada mevcut değildi, 16 ülke de oy kullanmadı. Genel Kurul kararları bağlayıcı olmadığı halde siyasi ağırlığı bulunuyor.

Hamas bir açıklama yaparak Birleşmiş Milletler'e üye ülkelere teşekkür etti ve BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley'i "aşırılık ve Filistin'de siyonist terörizmi desteklemekle" suçladı. İsrail ise tasarıya karşı çıkan ülkelerin "utanması" gerektiğini söyledi.

ABD'nin yıl sonunda bu görevden ayrılacak olan BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, pazartesi günü üye ülkelere tasarılarını destekleme çağrısı yapmıştı. Haley oylamadan önce yaptığı konuşmada  ''terör örgütü'' olarak nitelendirdiği Hamas'ın eylemlerinin kınanırsa Genel Kurul'un tarih yazacağını söylemişti.

USA UN Nikki Haley in New York (picture-alliance/Xinhua News Agency/Li Muzi)

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley

Gazze'de tansiyon yüksek

ABD uzun süredir Filistin ve İsrail arasında barış getirecek bir plan üzerinde çalışıyor, ancak Filistinliler Trump yönetiminin temel konularda İsrail'den taraf olacağı endişesini taşıyor. ABD, geçen aylarda İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı almış ve karar büyük gerginlik yaratmıştı.

Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Gazze Şeridi'ndeki Hamas ve İslami Cihad gibi gruplar arasında geçen ay ateşkes sağlanmıştı. Hamas'tan yapılan açıklamada İsrail ateşkese bağlı kaldığı sürece kendilerinin de buna uyacağı belirtilmişti.

Hamas'ın Gazze Şeridi'nde iktidara gelmesi ile 2008'den bu yana İsrail ve Hamas üç kez savaştı. Son dönemde artan gerginlik ve 30 Haziran’dan bu yana Gazze sınırında yaşanan çatışmalar, dördüncü bir savaşın patlak vermesi yönünde endişelerin artmasına neden olmuştu.

rtr,AP/SSB, HT

© Deutsche Welle Türkçe

 

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