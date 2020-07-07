 BM 3,6 milyar dolar ek yardım istiyor | DÜNYA | DW | 17.07.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

DÜNYA

BM 3,6 milyar dolar ek yardım istiyor

Birleşmiş Milletler, korona pandemisiyle mücadele için 3 milyar 600 milyon dolar ek yardım talebinde bulundu, zengin ülkeleri de yoksul ülkelere yardım etmemekle suçladı.

Mark Lowcock

Mark Lowcock

Birleşmiş Millerler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Mark Lowcock, bu yılın devamında açlığın katlanarak artma tehlikesi bulunduğuna işaret ederek korona pandemisiyle mücadele için uluslararası toplumdan 3 milyar 600 milyon ek yardım talebinde bulundu.

Bu, BM'nin korona kriziyle ilgili yaptığı üçüncü bağış çağrısı. Daha önce 6 milyar 700 milyon dolara ihtiyaç duyulacağını hesaplayan BM, tahminlerini değiştirdi ve pandemi ile mücadele için 10 milyar 300 milyon gerektiğini açıkladı. BM, şimdiye kadar toplanan yardım miktarının ise sadece 1 milyar 700 milyon dolar olduğunu belirtiyor.

Yoksul ülkelerdeki açlıkla mücadelenin yanı sıra pandeminin birçok ülkede yol açtığı ya da daha da derinleştirdiği ekonomik krizle mücadele için de desteğe ihtiyaç duyuluyor. BM'nin topladığı yardımlarla tıbbi donanım, bilgilendirme kampanyaları, ayrıca Afrika, Asya ve Latin Amerika'ya yardım sevkiyatının finanse edilmesi planlanıyor.

"Önümüzdeki aylarda pandemi zirve yapabilir"

Somali, Güney Sudan, Yemen ve Nijerya'da gıda kıtlığının yaşandığına dikkat çeken Lowcock, Sudan, Zimbabve ve Haiti'de de durumun endişe verici olduğunu söyledi. BM, önümüzdeki aylarda pandeminin dünyanın en yoksul ülkelerinde zirve noktasına ulaşacağını tahmin ediyor. Bu tahminlere göre, virüs yoksul ülkelerde kontrol altına alınamazsa gelir düzeyi düşük 30 ülkede 1 milyon 670 bin kişi hayatını kaybedebilir.

Zengin ülkelerin dünyanın yoksul bölgelerine yeterince destek olmadığını da ifade eden Lowcock, "Refah ülkelerinin başka ülkelerin içinde bulunduğu duruma tepkisi tamamen yetersiz" eleştirisinde bulundu. Lowcock, anlaşmazlıkların yaşandığı 13 ülkede pandeminin ekonomideki yıkıcı etkileri nedeniyle huzursuzluklar çıkabileceği uyarısında da bulundu.

Uluslararası çocuklara yardım örgütü World Vision da korona yardımlarının artırılması talebinde bulundu. Örgütün küresel yardım sorumlusu Isabel Gomes, "COVID-19'un ekonomik etkileri nedeniyle açlık çeken çocukların sayısının dramatik şekilde arttığını görüyoruz. Toplam 110 milyon çocuk açlık tehdidi altında kalabilir" dedi.

AFP,dpa / HS,ET

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Korona nedeniyle milyonlarca kız çocuğu risk altında

BM, erken yaşta evliliklere ve kadın sünnetine karşı mücadelenin yoğunlaştırılması çağrısı yaptı. Örgüt korona krizi nedeniyle milyonlarca kız çocuğunun risk altında olduğu uyarısında bulundu. (30.06.2020)  

BM'den uyarı: Korona uyuşturucu kullanımını tetikleyebilir

BM, korona kriziyle artan işsizliğin uyuşturucu kullanımını tetikleyebileceği uyarısında bulundu. Salgının zirve noktasında gerileyen uyuşturucu kullanımının, normalleşmeyle birlikte yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor. (26.06.2020)  

BM: Dünya turist sayısı yüzde 70 düşebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) turist sayısının 1950’lerden bu yana en büyük düşüşü kaydedebileceğini açıkladı. Örgüt uluslararası düzeyde turist sayısının yüzde 70 düşebileceğini tahmin ediyor. (28.05.2020)  

Benzer içerik

Bolivien Arenberger Dominikanerinnen | Hilfe in der Corona-Pandemie | Barrios um Santa Cruz

Pandemi yüzünden bir milyar insan açlık tehdidi altında 07.07.2020

Koronavirüs salgını dünya üzerinde sosyal sorunları daha da artırıyor. Açlıkla Mücadele Örgütü, açlık sorunu ile karşı karşıya kalan insan sayısının bir milyara yükselebileceği uyarısında bulundu.

Symbolbild | Forschung | Impfstoff | Covid-19

COVID-19: Türkiye'de bağımsız araştırmalara veri engeli 01.07.2020

Türkiye'de Sağlık Bakanlığı'nın salgına dair ayrıntılı veri paylaşmaması, COVID-19'la ilgili bağımsız bilimsel araştırmaların yapılmasını engelliyor. DW Türkçe projeleri reddedilen bilim insanlarıyla konuştu.

Deutschland Passkontrolle am Flughafen Münster-Osnabrück

14 ülke için AB'ye seyahat izni kapıda 29.06.2020

AB ülkeleri 14 ülkeden seyahate izin vermeye hazırlanıyor. Diplomatik kaynaklardan gelen bilgilere göre bu ülkeler arasında ABD, Rusya ve Türkiye yok.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

default

Rapor: Koronavirüs gıda fiyatlarını düşürecek

OECD ile BM Gıda ve Tarım Örgütü'nün ortak raporunda koronavirüs nedeniyle gelirlerdeki düşüşün tarım ürünlerine talebi azaltacağı ve fiyatlarda düşüşe neden olacağı öngörüsüne yer verildi.  

FOTO-GALERİ

Fußball Liverpool Trainer Jürgen Klopp (Getty Images/AFP/P. Ellis)

Jürgen Klopp: Liverpool'un başarısının sırrı

Alman Teknik Direktör Jürgen Klopp Liverpool'ün 30 yıllık şampiyonluk hayalini gerçekleştirdi.  