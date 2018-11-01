BM: 3 milyondan fazla Venezuelalı ülkeyi terk etti

Ekonomik krizle sarsılan Güney Amerika ülkesi Venezuela'da Ağustos ayından bu yana kitlesel göç sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) Perşembe günü Cenevre'de yaptığı açıklamaya göre, hâlen 3 milyondan fazla Venezuelalı ülke dışında yaşıyor. Bu Venezuelalıların yaklaşık 2 milyon 400 binin Latin Amerika ve Karayip ülkelerinde yaşadığı tahmin ediliyor.

Venezuelalıların göç ettiği ülkelerin başında komşu Kolombiya geliyor. BMMYK ve IOM'nin verilerine göre, Kolombiya'da yaşayan Venezuelalıların sayısı 1 milyonu aşıyor. Venezuela'dan Kolombiya'ya her gün yaklaşık 6 bin kişinin geçtiği tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Ağustos ayında ülke dışında yaşayan Venezuelalıların sayısının 2 milyon 300 civarında olduğu belirtilmişti. Bu Venezeualıların 1 milyon 600 bininin Latin Amerika ve Karayiplerde yaşadığı kaydedilmişti.

BMMYK ve IOM'nin Venezuelalı göçmenlerle ilgilenen görevlisi Eduardo Stein, bu ülkelerin mülteci ve göçmenlere yönelik takdir edilecek bir açık kapı siyaseti izlediğine dikkat çekti. Ancak bu ülkelerin göçmenleri kabul etme kapasitesinin artık zorlandığını belirten Stein, bu dayanışmanın devam edebilmesi için uluslararası toplumun katkısına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Venezuela ağır ekonomik ve siyasi krizle mücadele ediyor. Zengin petrol rezervlerine sahip olan ülkede, döviz sıkıntısı nedeniyle gıda maddeleri, ilaç ve günlük hayatta ihtiyaç duyulan diğer ürünler ithal edilemiyor. Bunun Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki otoriter hükümet, muhaliflere karşı sert bir tutum izliyor.

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dpa/JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe