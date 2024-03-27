BM: 2022'de her gün bir milyardan fazla öğün israf edildi

BM Çevre Programı tarafından yayımlanan rapora göre dünya genelinde milyonlarca kişi açlık çekerken her gün bir milyardan fazla öğün çöpe atılıyor.

Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) tarafından yayımlanan bir rapor 2022 yılında dünya genelinde 780 milyondan fazla kişi açlıkla mücadele ederken, her gün bir milyardan fazla öğünün israf edildiğini ortaya koydu. Raporda, aynı zamanda dünya genelinde insanların üçte birinin de gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğuna işaret edildi.

UNEP, 30 Mart Uluslararası Sıfır Atık Günü dolayısıyla yayımladığı raporda, dünyadaki her insanın yılda ortalama 132 kilogram gıda israf ettiği belirtildi.

Gıda israfının yüzde 60'ından evlerin, yüzde 28'inden gastronomi sektörünün ve yüzde 12'sinden de süpermarket, kasap gibi perakende satış yapan yerlerin sorumlu olduğu kaydedildi. Rapora göre, çöpe atılan yiyecek maddelerinin toplam değeri 1 trilyon doları aşıyor.

Gıda israfının sadece zengin ülkelerin sorunu olmadığı vurgulanan raporda, bunun küresel çözümler gerektiren global bir sorun olduğu ifadesine vurgu yapıldı. Hava sıcaklığının yüksek olduğu ülkelerde soğutma zincirlerinin kırılması gibi nedenlerle gıda israfının daha fazla olduğuna dikkat çekildi.

Kentlerde kırsal alana kıyasla gıda israfının daha fazla olduğu belirtilen raporda, atık gıdanın hayvan yemi veya gübre olarak kullanılması nedeniyle köylerde israfın daha az olduğu ifade edildi.

UNEP İcra Direktörü Inger Andersen, Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenen basın toplantısında, "Gıda israfı küresel bir trajedi. Bugün milyonlarca insan açlık çekerken, dünyanın her yerinde gıda israfı yaşanıyor" dedi. Andersen, gıda israfının iklim ve doğa üzerinde de olumsuz etkileri olduğuna da işaret etti.

DW,dpa / JD,ET

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