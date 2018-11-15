 BM: 2019′da 250 bin Suriyeli ülkesine dönebilir | DÜNYA | DW | 11.12.2018

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DÜNYA

BM: 2019'da 250 bin Suriyeli ülkesine dönebilir

Birleşmiş Milletler, 2019 yılında 250 bin Suriyeli sığınmacının ülkesine döneceğini tahmin ediyor. BM ayrıca sığınmacıları ağırlayan ülkelerin desteklenmesi için 5,5 milyar dolarlık bağış çağrısı yaptı.

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Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) 2019 yılında 250 bin Suriyelinin ülkesine geri döneceğini tahmin ettiğini açıkladı. BMMYK'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika direktörü Amin Awad, Cenevre'de düzenlediği basın toplantısında, "Bu sayı, (sığınmacıların) dönmelerini engelleyen unsurları ortadan kaldırma hızımıza göre artabilir de azalabilir de" ifadesini kullandı. Awad, sığınmacıların geri dönmelerinin önündeki en büyük engelin, kendilerine ve sahip oldukları mülklere dair resmi belgeleri elde edememeleri olduğunu belirtti.

BM yetkilisi, "Bu engellerin dışında, zorunlu askerlik çağrısına uymama ya da ordudayken saf değiştirme gibi durumlara ilişkin af konuları var" diye ekledi. Awad, sığınmacıların ülkelerine dönmesinin sağlanması için Suriye'de hem yerleşim hem de tarım alanlarındaki mayın ve patlamamış mühimmatın temizlenmesi gerektiğini de söyledi.

"Şu an genel anlamda savaş sona erdi. İdlib dâhil birkaç yer hariç. Orada da bildiğiniz üzere müzakere edilmiş bir ateşkes ve çatışmasızlık bölgesi var" açıklamasında bulunan Awad, "Suriye'deki durum düzeldikçe, sığınmacıların bir bölümü evlerine dönüyor" dedi.

Türkei Syrische Rückkehrer an der Grenze Cilvegozu

Bu yıl şu ana kadar yaklaşık 37 bin sığınmacının Suriye'ye döndüğünü söyleyen Awad, bu kişilerin gittiği vilayetlerin başında Dera, Şam ve Humus'un geldiğini ifade etti.

Yaklaşık 5,6 milyon Suriyeli sığınmacının ise hâlen Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'da yaşadığını belirten BM yetkilisi, bu sayıya yurt dışında doğan 1 milyon Suriyeli çocuğun da dâhil olduğunu ifade etti. Söz konusu çocukların doğum belgeleri Şam rejimi tarafından da tanınmıştı.

5,5 milyar dolarlık bağış ihtiyacı

BM, milyonlarca sığınmacıyı ağırlayan Türkiye, Ürdün, Lübnan, Irak ve Mısır'a mali destek sağlanması amacıyla 5,5 milyar dolar bağış toplanması gerektiğini de açıkladı. BM, "Bölgesel Mülteci ve Toparlanma Planı" kapsamında toplanması amaçlanan bağışa büyük oranda, Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmeti, su, gıda ve eğitim desteği verilmesi için ihtiyaç olduğunu belirtti. Plan dâhilinde yapılacak yardımdan, ev sahibi ülkelerin Suriye krizinden etkilenen vatandaşları da yararlanacak. Bu kapsamda 3,9 milyon insan bulunduğu açıklandı.

Bahsi geçen ülkelerin, Suriye krizinin başından beri geniş kitleler hâlindeki sığınmacıları ağırlayarak "inanılmaz bir cömertlik" gösterdiği belirtilen BM açıklamasında, bu durumun ev sahibi ülkelerin kamu hizmetleri ve "gelişim eğrileri" açısından da yük getirdiği ifade edildi.

BMMYK'nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika direktörü Awad, bu ülkelerdeki Suriyelilerin durumuyla ilgili, "Sürgünde kaldıkları süre uzadıkça, yaşam standartları kötüleşti. Aldıkları borçlarla ayakta kalıyorlar. Ve yüzde 70-80'i açlık sınırının altında yaşıyor" dedi.

rtr,AFP/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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