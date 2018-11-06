 BM: 2018’de Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacı öldü | AVRUPA | DW | 09.11.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

AVRUPA

BM: 2018’de Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacı öldü

Birleşmiş Milletler, 2018 yılının başından bu yana Akdeniz’de 2 binden fazla sığınmacının hayatını kaybettiğini açıkladı.

İspanya açıklarında kurtarılan sığınmacılar

İspanya açıklarında kurtarılan sığınmacılar

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) tarafından Cenevre'de açıklanan verilere göre, bu yılın başından bu yana Akdeniz'de 2 binden fazla sığınmacı Avrupa'ya ulaşmaya çalışırken hayatını kaybetti.

Söz konusu sığınmacıların yarısından fazlasının İtalya'ya ulaşmaya çalışırken can verdiği belirtildi. Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacı sayısında ise son iki yıla göre bir gerileme gözlendiği ve bu sayının 105 binde kaldığı kaydedildi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) de bu yıl içinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşan sığınmacıların sayısının 100 bini geçtiğini, böylece beş sene üst üste 100 bin sığınmacı eşiğinin aşılmış olduğunu açıklamıştı. Örgüt buna rağmen bu yıl Avrupa Birliği ülkelerine gelen sığınmacıların sayısında bir düşüş olduğuna dikkat çekmişti.

Bu yıl Avrupa'ya ulaşmayı başaran sığınmacılardan çoğunun İspanya, Yunanistan ve İtalya’ya gittiği belirtildi. IOM bu yıl içinde İspanya kıyılarına ulaşan sığınmacı sayısını 49 bin olarak açıklamıştı. 564 sığınmacının da ülkeye ulaşmaya çalışırken hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Geçen Pazartesi İspanyol yetkililer Akdeniz'de 18  Afrikalı sığınmacının cesedini bulmuştu. 13 sığınmacının cansız bedeninin Kuzey Afrika'daki İspanya'ya bağlı Melilla açıklarında sürüklenen bir teknede, diğer 5'inin ise ülkenin güneybatısındaki Cadiz kıyılarında bulunduğu belirtilmişti.

DW,AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

 

Önerdiğimiz linkler

Almanya'da iltica yasası sertleştiriliyor

Almanya'da federal meclis, iltica yasasını sertleştiren değişiklikleri onayladı. Değişiklikler mülteci statüsünün teyidi sürecinde yetkili makamlarla etkin işbirliğini zorunlu kılıyor. (09.11.2018)  

Beşinci kez 100 bin sığınmacı eşiği aşıldı

Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısı alınan önlemler sonrası düşüş kaydetse de yılın ilk 10 ayında yine 100 bin eşiği aşıldı. Akdeniz’deki ölüm yolculuğu devam ederken, 1989 sığınmacı hayatını kaybetti. (06.11.2018)  

Trump göçmenlere sığınma hakkını askıya aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Amerika'dan ülkesine yasa dışı yollardan giriş yapmak isteyen göçmenlerin sığınma haklarını askıya aldı. Kararnameye karşı Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği dava açtı. (09.11.2018)  

Benzer içerik

Symbolbild Rettung Flüchtlinge aus Mittelmeer

Beşinci kez 100 bin sığınmacı eşiği aşıldı 06.11.2018

Avrupa’ya geçmeye çalışan sığınmacıların sayısı alınan önlemler sonrası düşüş kaydetse de yılın ilk 10 ayında yine 100 bin eşiği aşıldı. Akdeniz’deki ölüm yolculuğu devam ederken, 1989 sığınmacı hayatını kaybetti.

Symbolbild Rettung Flüchtlinge aus Mittelmeer

BM: En ölümcül rota Akdeniz 04.08.2018

Birleşmiş Milletler verilerine göre 2018 yılı başından bu yana Akdeniz'de bin 500'den fazla sığınmacı hayatını kaybetti. Akdeniz böylece sığınmacılar için en ölümcül deniz rotası haline geldi.

Mittelmeer Lesbos Bootsflüchtlinge

Almanya ile Yunanistan sığınmacı iadesinde anlaştı 17.08.2018

Berlin ve Atina arasında Yunanistan'da kayıt altına alınan sığınmacıların iade edilmesine yönelik uzlaşma sağlandı. Mülteci politikalarına yönelik görüş ayrılığı Merkel hükümetinde krize yol açmıştı.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Deutschland Flughafen Düsseldorf Passkontrolle EU Bürger (picture alliance/dpa/F. Gambarini)

AB sınırlara yalan makinesi koymayı planlıyor

Avrupa Birliği, dış sınırların güvenliği konusunda yapay zeka ve yalan makinesinden yararlanmayı planlıyor. Ancak bu tür testlerin sonuçlarının güvenilir olacağı yönünde şüpheler var. 

FOTO-GALERİ

Albert Einstein (Imago/UIG)

Tarihteki vejetaryen ünlüler

Et yememenin üstün zekalı olmayla bir ilişkisi olabilir mi?  