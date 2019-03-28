 BM: 2018′de 62 milyon kişi olumsuz hava koşullarından etkilendi | YAŞAM | DW | 29.03.2019

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YAŞAM

BM: 2018'de 62 milyon kişi olumsuz hava koşullarından etkilendi

BM'nin yıllık raporuna göre 62 milyon insan iklim değişikliğine bağlı aşırı hava koşullarından etkilendi. Genel Sekreter Guterres, liderlerden Eylül'deki iklim zirvesine konuşma metniyle değil planla gelmelerini istedi.

Mosambik Idai Zyklon (Reuters/M. Hutchings)

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Meteoroloji Örgütü, 2018 yılında 62 milyon insanın aşırı hava koşullarından etkilendiğini 2 milyon kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Örgütün yayınladığı yıllık kürüsel iklim durumu raporunda , iklim değişikliğinin etklilerinin arttığı vurgulandı. Dünya sıcaklık ortalamasının sanayi devrinden bu yana 1 derece arttığı belirtilen raporda kömür, benzin ve dizel gibi yakıtların yarattığı emisyonun küresel ısınmaya neden olmaya devam ettiği, bu  durumunda fırtına, sel ve kuraklık gibi çevre felaketlerine dönüştüğü kaydedildi.

Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Petteri Taalas, iklim değişikliği temelli felaketlerde artış olduğunu belirterek, 1998 yılından bu yana toplam 4,5 milyar insanın aşırı hava koşullarından mağdur olduğunu söyledi. Taalas geçtiğiniz günlerde Afrika ülkesi Mozambik'i etkileyen ve en az 750 kişinin ölümüne neden olan Idai siklonunun bunun son örneği olduğunu ifade etti.

Rapora göre son dört yıl kayıtlara geçen en sıcak dönem oldu. 2018 dünya sıcaklık ortalaması en yüksek yıl olarak kaydedildi.

Mosambik Idai Zyklon

Mozambik'teki Idai siklonu on binlerce kişiyi evsiz bıraktı.

Guterres'den liderlere çağrı

Raporun açıklanmasından sonra konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres de, Eylül ayında yapılacak olan küresel iklim zirvesine liderlerin emisyon miktarının düşürülmesi yönünde somut bir planla gelmesini istedi. Guterres, "Liderlere sesleniyorum: konuşma metniyle değil, planla gelin" dedi. Guterres, devletleri imzaladıkları Paris İklim Anlaşması'ndaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırarak, aksi halde geri dönüşü olmayan bir yola girileceğini söyledi.

2015 yılında imzalanan anlaşmaya küresel ısınmayı yüzyılın sonuna kadar 2 derecenin altında tutmayı hedefliyor. Bunun için de ülkelerin sera gazı salınımını azaltması gerekiyor. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Taalas'a göre sıcaklık artışı bu şekilde deva ederse yüzyılın sonunda 3 ila 5 derece arasında bir artışla karşı karşıya kalınabilir.

44 sayfalık rapor 2018'de 35 milyon insanın sellerden, 9 milyon insanın kuraklıktan ve buna bağlı gıda kıtlığından etkilendiği tespitinde bulunuyor. Tespitlere göre ortalama su sıcaklığı en yüksek seviyede ölçülen okyanuslardaki oksijen miktarı da azalmaya devam etti. Bazı istisnalar dışında buzullar erimeye devam ederken, kutup bölgelerindeki denizlerdeki buz oranı küçüldü. Raporda havadaki karbondiyoksit oranının arttığını da vurgulandı.

AP,rtr/GY,JD

© Deutsche Welle Türkçe

 

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