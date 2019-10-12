BM: 130 bin kişi bölgeden kaçtı

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye'nin kuzeydoğusuna yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) harekatının başlangıcından bu yana bölgeden yaklaşık 130 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını bildirdi. Merkezi İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan BM İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu kişilerin büyük bir çoğunluğunun yakınlarının evlerine, diğerlerinin de kamplara sığındığı belirtildi. BM uzmanları kısa zaman içinde bölgede yaklaşık 400 bin kişinin insani yardımlara ihtiyaç duyacağını tahmin ediyor.

785 IŞİD’li kaçtı iddiası

Öte yandan Suriye'nin kuzeydoğusuna hâkim olan Kürt yönetimi IŞİD üyesi 785 yabancı tutuklunun Suriye'nin kuzeyindeki Ayn İsa Kampı’ndan kaçtığını duyurdu. Reuters'e yapılan açıklamada, Türkiye'nin desteklediği Suriye Milli Ordusu unsurlarının kampa ateş açtığı ve çıkan kargaşada, kampta güvenliği sağlayan görevlilere saldıran IŞİD'lilerin kapıları açarak kaçtıkları bildirildi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise kamptan IŞİD üyesi kadınlarla çocuklardan oluşan yüz kişilik bir grubun kaçtığını duyurdu. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi Direktörü Rami Abdülrahman, yerel kaynaklardan aldıkları haberlere göre söz konusu kampın da yer aldığı Tel Abyad bölgesinde "anarşinin" hâkim olduğunu dile getirdi.

Reuters,epd / ET,EC

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