BM: 120 milyon kişi evlerine dönemiyor

Birleşmiş Milletler (BM) dünya genelinde 120 milyon kişinin savaş, şiddet ve zulüm yüzünden evlerine dönemediğini açıkladı.

BM Mülteci Ajansı'ndan (UNHCR) yapılan bilgilendirmede; Gazze, Sudan ve Myanmar'da daha fazla insanın evlerini terk etmek zorunda kalmasıyla yerinden olanların sayısının rekor düzeye ulaştığı kaydedildi. Yerinden edilenlerin sayısının Japonya'nın nüfusuna eşit olduğu vurgulandı.

Evinden olanların sayısı 12 yıldır aralıksız artış gösteriyor, zorunlu göçmen sayısı 2012'den beri neredeyse üçe katlandı.

2023 sonunda 117 milyonu aşan zorla yerinden edilenlerin sayısı, bu yılın ilk 4 ayında büyümeyi sürdürerek 120 milyona ulaştı. Bu nüfusun yarıya yakını başka ülkelerde yaşam mücadelesi veriyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, insanları göçe zorlayan temel unsurun çatışmalar olduğunu kaydetti, ancak iklim değişikliğinin etkilerinin de görülebildiğinin altını çizdi.

Sudan'da koşullar ağırlaşıyor

Grandi'ye göre Sudan'daki iç savaş son bir yılda göçmen sayısını en çok artıran olay oldu.

İki rakip general arasında acımasız çatışmaların patlak verdiği Nisan 2023'ten beri 9 milyon Sudanlı ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldı. 2 milyon kişi de komşu ülkelere kaçtı. Sadece komşu Çad'a 600 bin kişinin geçtiğini söyleyen Grandi, "Hergün yüzlerce kişi mahvolmuş bir ülkeden dünyanın en yoksul ülkelerinden biri olan diğerine kaçıyor" dedi.

Demokratik Kongo ve Myanmar'da da yerinden olanların sayısına, bitmek bilmeyen şiddet olayları yüzünden, yeni milyonlar eklendi.

7 Ekim'de Hamas'ın baskınıyla başlayan Gazze savaşı 1,7 milyon kişiyi evsiz bıraktı. Bu bölge nüfusunun neredeyse yüzde 80'ine karşılık geliyor.

Ukrayna'da Rus bombardımanı yüzünden evlerini terk edenlerin sayısına 750 bin kişi daha eklendi. İşgalin başından beri ülke içinde yer değiştirenlerin sayısı 3,7 milyona ulaştı, 6 milyon da ülkeyi terk etti.

Zorunlu göç tablosunun ilk sırasında ise hâlâ Suriye var. Savaş öncesi nüfusu 21 milyon olan ülkenin yarısından fazlası, yaklaşık 14 milyon kişi yaşadığı mahalleyi terk etmek zorunda kaldı.

AFP,Reuters / MUK,HT

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