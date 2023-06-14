BM: 110 milyon insan yerini terk etmek zorunda kaldı

Birleşmiş Milletler (BM) çatışma, baskı ve açlık gibi sebeplerle evini terk etmek zorunda kalan insan sayısının dünya genelinde 110 milyonu aşarak rekor seviyeye ulaştığını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Küresel Trendler 2022 Raporu'nu yayımladı.

Rapora göre, dünya genelinde yerinden edilen insan sayısı 2022 yılının sonu itibarıyla 108,4 milyon olarak belirlendi. Bu sayıda, 2021 sonuna kıyasla 19,1 milyonluk artış kaydedildiği görüldü. Söz konusu artış, istatistiklerin tutulduğu 1975 yılından beri görülen en büyük yıllık artış olarak kayıtlara geçti.

Yerinden edilen insan sayısı, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 2022'nin sonunda belirlenen seviyenin de üzerine çıktı. Bu sayının Mayıs ayında 110 milyona ulaştığı tahmin ediliyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi, İsviçre'nin Cenevre kentindeki basın toplantısında "Genellikle başta iklim değişikliğinin etkileri olmak üzere başka faktörlerle de birleşerek çatışma, zulüm, ayrımcılık ve şiddet gibi sebeplerle kaçan 110 milyon insanımız var" dedi.

Bu kişilerin 35,3 milyonunun yurt dışına kaçan sığınmacılar olduğu, 62,5 milyonunun ise ülke içinde yer değiştirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Yurt dışına gidenlerin yaklaşık yüzde 76'sının düşük veya orta gelirli ülkelere kaçmak zorunda kaldığı belirtildi. Komşu ülkelerde kalan sığınmacıların oranı yüzde 70 olarak açıklandı.

BM'ye göre, 2022'de 38 farklı uyruktan 339 bin sığınmacı ülkesine döndü. Yurt içinde terk etmek zorunda kaldığı evine dönen insan sayısıysa 5,7 milyon oldu.

Dünya genelindeki Ukraynalı sığınmacı sayısının 2022 sonu itibarıyla 5,7 milyon olduğu açıklandı. Ülke içinde evinden edilen Ukraynalı sayısı ise 5,9 milyon oldu.

En fazla sığınmacı Türkiye'de

BM verileri, en fazla sığınmacıya ev sahipliği yapan ülkenin 3,6 milyon ile Türkiye olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'yi 3,4 milyon sığınmacıyla İran, 2,5 milyon sığınmacıyla Kolombiya, 2,1 milyon sığınmacıyla Almanya ve 1,7 milyon sığınmacıyla Pakistan izliyor.

Türkiye'deki 3,6 milyon sığınmacının yaklaşık 3,5 milyonunu Suriyeliler oluşturuyor. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacı sayısının 2022 yılında 2021'e kıyasla yüzde 5 azaldığı görüldü. BM, söz konusu oranın 191 bin kişiye tekabül ettiğini belirtti.

Rapora göre, 2022'de yaklaşık 51 bin 300 Suriyeli ülkesine döndü. Bu kişilerin üçte ikisi Türkiye'den Suriye'ye döndü.

Ülkesine dönen toplam Suriyeli sayısında 2021 yılına kıyasla 14 bin 800 artış kaydedildi.

UNHCR'nin 2022 yılı başlarında gerçekleştirdiği anket, her 10 Suriyeliden altısının ileride Suriye'ye dönmeyi ümit ettiğini ortaya koydu. Ankete katılanların sadece yüzde 2'si, bir yıl içinde Suriye'ye dönme planı olduğunu belirtti.

BM verileri, dünya genelinde 2022 sonu itibarıyla 6,5 milyon Suriyeli sığınmacı olduğuna işaret ediyor.

BM verilerine göre, 2011'de başlayan Suriye savaşından önce dünya genelindeki sığınmacı ve yurt içinde evinden edilen sayısı yaklaşık 40 milyon seviyelerindeydi.

BM raporu, 2022'de dünya genelinde 5,4 milyon yeni sığınma başvurusu yapıldığına işaret etti. En fazla sığınma başvurusu yapılan ülke 730 bin 400 ile ABD oldu.

BM raporuna göre, 2022 yılında Türkiye'den 71 bin 800 kişi başka ülkelere sığınma başvurusunda bulundu. Bu sayının 2021'e kıyasla yaklaşık üç kat arttığı görüldü.

DW,AFP,rtr,AP/CÖ,EC