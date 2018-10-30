 BM: Şehirdeki milyonlarca çocuk kırsal kesimdekilerden daha zor durumda | DÜNYA | DW | 27.11.2018

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DÜNYA

BM: Şehirdeki milyonlarca çocuk kırsal kesimdekilerden daha zor durumda

BM raporuna göre şehirlerdeki milyonlarca yoksul çocuk kırsal kesimdeki yaşıtlarından daha zor durumda. Raporda şehirlerin gecekondu semtlerinde yaşayan çocukların karşı karşıya olduğu risklere dikkat çekiliyor.

Iran Armut Leben in Slums Hausaufgaben (MEHR)

İran'da gecekondu mahallesinde yaşayan çocuklar

Şehirlerde yaşayan birçok yoksul çocuk, kırsal kesimde yaşayan yoksul çocuklardan daha zor durumda. Bu çıkarım, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) hazırladığı son raporundan. Rapora göre, şehirlerde yaşayan 4 milyon 300 bin çocuk için beş yaşına gelmeden ölme olasılığı kırsal kesimde yaşayan yaşıtlarından daha yüksek. 13 milyon 400 bin şehirli çocuğun ilkokulu bitirme olasılığı ise, kırsal kesimdeki ilkokul öğrencilerinden daha düşük.

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BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) açıkladığı rapora göre dünya genelinde 13-15 yaş arasındaki her iki gençten biri okul ya da okul çevresinde şiddete maruz kalıyor. (06.09.2018)

Almanya'da Brezilya'daki favelalar gibi gecekondu mahalleleri yok. Yine de ülkedeki yoksul ve evsizlerin sayısı azımsanmayacak boyutlarda. (23.12.2017)

Dünyada milyonlarca çocuk 20 yıl öncesine kıyasla çok daha zor ve tehlikeli şartlarda yaşıyor. UNICEF'e göre, okula giden çocukların sayısı azalırken, şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çocukların sayısı artışta. (20.11.2017)

BM Konut ve Sürdürülebilir Kentleşme Konferansı Habitat III'de açıklanan rapora göre dünya genelinde yaklaşık 900 milyon kişi gecekondu bölgelerinde yaşıyor. (19.10.2016)

"Avantaj veya çelişki: Şehirlerde yaşayan çocuk ve gençlerin karşı karşıya oldukları zorluklar” başlıklı rapor, 77 ülkede orta ve düşük gelirli ailelerde yaşayan çocukların durumunu mercek altına alıyor. UNICEF, "şehirde yaşamanın avantajından” tüm çocukların yararlanamadığına dikkat çekiyor. Genelde, daha yüksek gelir, daha iyi altyapı ve sosyal hizmetlerin daha kolay erişilebilir olmasının şehir sakinlerine daha iyi bir yaşam güvencesi sunduğu varsayılıyor.

Özellikle gecekondu bölgeleri çocuklar için daha tehlikeli

Ebeveynler için kırsal kesimden şehirlere taşınmanın avantajlarının gayet açık olduğuna dikkat çeken UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy, şehir yaşamının sunduğu avantajların çocuklar arasında eşit dağılımda olmadığını ifade ediyor. Chandy, birçok şehirde, özellikle de gecekondu mahallelerinde çocukların sosyal hizmetlerden uzak olduğunu, ulaşım imkanları ve parkların eksikliğinin yanı sıra, başta çevre kirlenmesi olmak üzere sağlık konusunda tehlikelerle yüz yüze olduğunu hatırlatıyor.

Tahminlere göre, dünyada bir milyara yakın insan şehirlerin gecekondu mahallelerinde yaşıyor, bunların yüz milyonlarcası ise çocuk. UNICEF, yakın gelecekte daha da artacak olan şehirleşmeye dikkat çekiyor. Yaklaşık 10 yıl önce ilk kez dünya nüfusunun çoğunluğu şehirlerde yaşamaya başladı. BM hesaplarına göre, 2050 yılına gelindiğindeyse, dünya nüfusunun üçte ikisinin şehirlerde yaşayacağı tahmin ediliyor. Yapılan hesaplara göre ayrıca, 2030 yılında dünyanın en büyük 10 kentinin Asya'da yer alacağı düşünülüyor. Dünyanın en hızlı şehirleşen nüfusu ise Afrika'da. Kıtadaki şehirlerin nüfusu her yıl yaklaşık yüzde 3,7 artıyor.

KNA,rtr/AÜ,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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