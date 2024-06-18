BM: Çatışmalarda çocuk ölümleri üçe katlandı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, silahlı çatışmalar sırasında yaşanan sivil ölümlerde büyük bir artış olduğunu açıkladı. BM'nin 2023 yılına dair bulgularını paylaşan Türk, "Veriler sivil ölümlerin yüzde 72 artığını gösteriyor" dedi.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi toplantısının açılışında konuşan Türk, geçen sene çatışmalarda ölen kadın sayısının iki katına, çocuk sayısının ise üç katına çıktığını söyledi.

Ukrayna işgaline ek olarak 2023'ün ilk aylarında Sudan'da iç savaş patlak verdi. 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından İsrail Gazze'ye askeri operasyon başlattı. Türk'ün aktardığına göre yoğun İsrail saldırıları sonucu sadece Gazze'de 7 Ekim'den beri 120 bin kişi ya öldü ya da yaralandı. Ayrıca, İsrail ordusunun Mayıs ayında Refah'a girmesiyle insani yardımları bölgeye ulaştırmak giderek zorlaşırken, yaklaşık 1 milyon Filistinli bir kez daha yerlerinden oldu.

Batı Şeria'da da durum kötüleşiyor

Konuşmasında Türk, Batı Şeria'da kötüleşen duruma dair de uyarılarda bulundu. BM İnsan Hakları Komiseri özellikle Doğu Kudüs'te sivillerin hayatının zorlaştığına dikkat çekerek, 15 Haziran itibarıyla 133'ü çocuk 528 Filistinlinin İsrailli yerleşimciler veya güvenlik güçlerince "yasadışı biçimde" öldürüldüğünü aktardı.

Gazze savaşı yüzünden Lübnan'da yaşanan sivil kayıplarda da artış yaşandı. Türk'ün açıklamasına göre Ekim'den bu yana aralarında sağlık görevlileri ve gazetecilerin olduğu 401 Lübnanlı yaşamını yitirdi. Lübnan'da 90 bin, İsrail'in kuzeyinde ise 60 bin kişi çatışmalar yüzünden yerinden oldu.

Diğer bölgelerdeki çatışmalara da dikkat çeken Türk, "Suriye'de çatışmaların yoğunluğu önceki yıllara göre azalmış olsa da şiddetin sona ereceğine dair net bir işaret yok" dedi. Beşar Esad rejimi kontrolündeki hapishanelerde yaşanan ölümler ile mültecilerin geri dönmeleri halinde karşı karşıya oldukları işkence ve tutuklama gibi uygulamalara dikkat çekti.

Dünyanın dört bir yanındaki insani yardım faaliyetleri için ihtiyaç duyulan kaynak ile toplanan fon arasında 40,8 milyar dolarlık büyük bir açık olduğunu söyleyen Volker Türk, diğer taraftan 2023'te askeri harcamaların 2,5 trilyon dolara ulaştığına dikkat çekti.

DW / MUK,JD

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