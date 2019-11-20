Bloomberg'den Başkan adaylığı yolunda önemli adım

Milyarder işadamı Michael Bloomberg, ABD Federal Seçim Komisyonu'na kaydını yaptırdı. 77 yaşındaki New York eski Belediye Başkanı, "Mike Bloomberg 2020" adlı komitenin kaydı için gerekli evrakı doldurarak komisyona teslim etti. ABD Federal Seçim Komisyonu Sözcüsü Judith Ingram bu bilgiyi Fransız haber ajansı AFP'ye doğruladı.

ABD'de başkan aday adaylarının seçim kampanyalarında 5 bin dolardan fazla bağış toplamak için seçim komisyonuna kayıt yaptırması gerekiyor. Bloomberg'ün, Demokratik Parti'nin başkan adaylığı ön seçimlerine katılmak için tüm temel işlemleri, bunlar arasında Alabama, Arkansas ve Texas eyaletlerinde aday olarak kayıt da dahil olmak üzere, yaptırdığı belirtiliyor.

Nihai karar "yakın"

Michael Bloomberg 10 gün önce Demokratik Parti'nin çok sayıda aday adayından biri olmak üzere nihai bir karar vermeye "yakın" olduğunu söylemişti. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı ABD Başkanı Donald Trump karşısında yarışmak için partinin şu anda 17 aday adayı bulunuyor. Kişisel serveti yaklaşık 50 milyar dolar olarak tahmin edilen Bloomberg'ün aday adaylığının ön seçimlerdeki tüm dengeleri alt üst edeceği öngörülüyor.

Danışmanları yarışa katılmaya karar vermesi halinde Şubat ayında dört eyalette yapılacak ön seçimlerde Bloomberg'ün seçim kampanyası yapamayacağını belirtiyor. Bloomberg'ün 3 Mart tarihinde ülkenin en kalabalık iki eyaleti Kaliforniya ve Texas'ın da aralarında olduğu 15 eyalette yapılacak olan ve "Süper Salı" olarak tabir edilen ön seçimlerde başarı sağlamaya odaklanması gerekecek.

Biden önde

ABD eski Başkan Yardımcısı Joe Biden, anketlere göre Demokratik Parti'nin başkan adaylığı yarışını sol kanatta yer alan Elizabeth Warren ve Bernie Sanders'ın önünde götürüyor. Ilımlı olarak gösterilen Pete Buttigieg ise yarışta dördüncü sırada yer alıyor.

Michael Bloomberg tüm ısrarlara rağmen 2016 yılında yapılan ABD başkanlık seçimlerinde yer almamıştı.

AFP / EC, BK

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