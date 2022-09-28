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Mir kartlarıFotoğraf: picture-alliance/dpa/Sputnik/A. Filippov
EkonomiTürkiye

Bloomberg: Türk kamu bankaları Mir sisteminden çıkıyor

3 saat önce

Bloomberg Türkiye'de özel bankaların ardından kamu banklarının da Rus ödeme sistemi Mir'den çıkma kararı aldığını duyurdu. Daha önce özel bankalar Mir sistemini kullanmayacaklarını açıklamıştı.

https://www.dw.com/tr/bloomberg-t%C3%BCrk-kamu-bankalar%C4%B1-mir-sisteminden-%C3%A7%C4%B1k%C4%B1yor/a-63261164

Amerikan Hazinesi Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin, Rus ödeme sistemi Mir'i kullanan finans kuruluşlarına yaptırım uygulanacağını açıklamasının ardından Türk kamu bankalarının da söz konusu ödeme sisteminden ayrılma kararı aldığı bildirildi.

Bloomberg 'in haberine göre Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Mir ödeme sisteminden ayrılma kararı aldı. Daha önce İş Bankası ve Denizbank bu kararı almıştı. Böylece Mir kullanan Türk bankası kalmamış oldu.

Rusya Merkez Bankası tarafından 2017'de ulusal ödeme sistemi olarak kurulan Mir ödeme sistemi, Avrupa Birliği'nin, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar nedeniyle önem kazanmıştı. Sistem, Visa ve Mastercard dışında bir alternatif olarak kullanılıyor.

AB yaptırımlarına katılmayan Türkiye; Vietnam, Güney Kore, Ermenistan, Özbekistan, Beyaz Rusya, Kırgızistan, Tacikistan, Kazakistan, Güney Osetya ve Abhazya gibi ülkelerle Mir'i kullanıyordu. 

Bloomberg haberinde Mir'in yerini alacak alternatif sistemin şu an için düşünülmediği aktarıldı.

Bugün erken saatlerde alınan kararın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Mir'e alternatif ödeme sistemleri üzerine yaptığı görüşme sonrasında geldiği öne sürüldü.

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Denizbank ve İş Bankası, Mir sistemine dahil olan bankalar arasında yer alıyorlardı.

DW/TY,HT

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